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رئيس التحرير
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توك شو

الاختيار 2

موجعة ومبكية|أحمد موسى متأثرًا من حلقة الاختيار 2 اليوم.. فيديو

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حلقة الاختيار2 اليوم موجعة، وجعلت الجميع يبكي ويتأثر، موضحًا أن الحلقة اليوم شهدت استشهاد الشهيد البطل محمد مبروك.


وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، أن الحلقة اليوم كشفت الخائن محمد عويس الذى باع زميله من أجل 2 مليون جنيه.


ولفت أن البطل محمد مبروك كان واحدًا من الضباط الذين درسوا تاريخ الجماعة الإرهابية الخائنة، وكان يعلم جميع التفاصيل عن الخونة.


وأشار إلى أنه، الشهيد البطل محمد مبروك، أحد رجال الأمن الوطنى الذى كان يتابع ملف الجماعة من التسعينيات.


جسد الفنان إياد نصار شخصية البطل الشهيد محمد مبروك في مسلسل الاختيار 2 الذى يعرض حاليا وذكر الفنان اياد نصار المشاهدين بالدور الكبير الذى لعبه الشهيد محمد مبروك بحجم المعلومات التى كشفها عن تخابر وتآمر قيادات الجماعة الإرهابية على البلاد خلال فترة حكمهم.

وانتهت حلقة أمس من مسلسل الاختيار 2 بتلقى عناصر الجماعة الارهابية اوامر باغتيال الشهيد محمد مبروك الذى فضح خططهم ووثق جرائمهم وكشف عن اخطر قضية وهى قضية تخابر محمد مرسى مع دول أجنبية .

استشهد محمد مبروك يوم 18 نوفمبر 2013 حينما كان يستعد للخروج من مسكنه متوجها إلى عمله، فتح أشخاص ملثمون وابلا من النيران عليه لتسكن اثنتا عشرة رصاصة في جسده ليستشهد على الفور.

ولد  الشهيد محمد مبروك عام 1974 و تخرج في كلية الشرطة عام 1995 ثم التحق بجهاز أمن الدولة عام 1997 حتى مايو من عام 2011 ثم نقل إلى جهاز الأمن الوطني بمديرية أمن الجيزة .

أشرف الشهيد محمد مبروك على العديد من القضايا المهمة ومنها الإدلاء بأقواله أمام نيابة أمن الدولة في قضية تخابر قيادات الجماعة الارهابية مع دول اجنبية وكان هو الشاهد الرئيسي في القضية تخابر المعزول محمد مرسى.

كما كان يشرف على تحريات هروب المعزول محمد مرسي وجماعته من سجن وادي النطرون اثناء أحداث يناير ٢٠١١ وإجرائه تحريات عن أحداث مكتب الإرشاد في المقطم وغيرها.

وكان للشهيد دور كبير بعد ثورة 30 يونيو في عمليات القبض على القيادات التنظيمية لجماعة الإخوان الإرهابية وكان على رأسهم خيرت الشاطر ومرشد الجماعة محمد بديع.

 

 

أحمد موسى محمد مبروك الشهيد البطل محمد مبروك على مسئوليتي صدى البلد

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