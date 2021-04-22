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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي يصدر ضوابط لعمليات السحب والايداع من الهاتف المحمول

صدى البلد

اصدر البنك المركزي المصري اليوم الخميس قواعد منظمة لتقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، وخصوصا خدمات الايداع والاقتراض.


قال البنك المركزي المصري عبر قواعد تقديم تلك الخدمات من البنوك أن تلك الخدمات تسعي لتعزيز الشمو المالي والوصول بالخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع بمن فيهم غير القادرين والشباب والقاطنين بالأماكن النائية ، من خلال فتح حسابات مصرفية مبسطة و توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك في ظل تزياد الخدمات المصرفية المتطورة والتي تعتمد علي التكنولوجيا الحديثة .


ذكر البنك انه من تشابه المخاطر والضواب بيم مختلف قنوات التواصل الخاصة بالخدمات المصرفية إلا انها تختص بخدمات الدفع عبر الموبايل فقط  اذ لا تغطي القواعد الخدمات الاخري كالمعاملات التي تتم  عبر ماكينات الصراف الالي او الهواتف الارضية والخدمات التي تتم عبر الانترنت  اذ تم اصدار قواعد تفصيلية منظمة في ذلك الشأن، معتبرا ان تلك الخدمات الجديدة هي مؤمنة و علي كافة البنوك عدم الاكتفاء بذلك ولكن تتاكد من اتخاذ كل ما يلزم نحو ادارة المخاطر المتربة بتقدين هذا النوع من تلك الخدمات.


واشار الي ان هذه القواعد تتضمن الضوابط والاهداف الرقابية العامة والمتعلقة باستمرارية الاعمال واسنادها لاطراف خارجية وادارة امخاطر نظم المعلومات، اذ تتعلق بضوابط عمليات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادرة من البنوك واجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من الوحدة المذكورة، اذ تسري تلك القواعد علي جميع البنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري بما فيها فروع البنوك الاجنبية وتحل محل القواعد المنظومة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول والصادرة بتاريخ 29 نوفمبر من 2016 وتعديلاته.

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