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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حلمي: أتعاون مع المؤلف هيثم دبور لأول مرة في فيلم جديد

أحمد حلمي
أحمد حلمي

حل الفنان أحمد حلمي ضيفا على برنامج لأول مرة، الذي تقدمه إيناس الشواف على محطة راديو إنرجي 92.1، للحديث عن أهم البدايات في حياته ومشواره الفني. 

وتحدث أحمد حلمي حول علاقته بالخطط في حياته الخاصة والمهنية، قائلا إن الخطط دائمة التغير لذا لا يتعامل معها بجدية دائما سواء الصغيرة أو الكبيرة، مشيرا إلى أن خطته الوحيدة في حياته هي عدم تصنيفه في نوع أعمال معين. 

الانطباعات الأولى في حياة أحمد حلمي

وأوضح حلمي في تصريحاته لبرنامج لأول مرة، أنه من النوع الصبور جدا فيما يخص العملية الإبداعية، وينتظر الفكرة التي تلقى إعجابه فترات طويلة دون الشعور بالإحباط أو اليأس. 

وعن الانطباعات الأولى، قال حلمي إنها مهمة لكنه لا يعتمد عليها بشكل كبير لأنها خاطئة بنسبة عالية، وتعتمد على مؤشرات أولية متغيرة منها قدرة الإنسان في التعبير عن نفسه، وإظهار مدى ثقافته. 

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الانطباعات الأولى عن الأماكن لحلمي تدوم، قائلا:" ممكن أدخل مكان فا أرتاح نفسيا"، لكن فيما يخص البشر فهي لا تدوم ودائمة التغير، وهو نفسه عانى من وصفه بالتكبر أحيانا رغم أنه في الحقيقة خجل لأنه ليس قادرا على التعامل منذ اللحظة الأولى ويتجنب دائما أن يكون تحت النظر. 

وكشف أحمد حلمي لإيناس الشواف، تعاونه حاليا لأول مرة مع الكاتب هيثم دبور في فيلم جديد، والمخرج محمد شاكر وشركة سينرجي للإنتاج في عمل جديد. 

أحمد حلمى هيثم دبور برنامج لأول مرة راديو إنرجي منى زكى

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