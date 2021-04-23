محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان
يتقدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بخالص التهانئ للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان ، مؤكدا أن ذلك الانتصار ، سيظل رمزاً للكرامة والعزة والفخر ورمزاً لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة ، والتي تعد الدرع والحصن لوطننا الغالي، داعيا الله عز وجل أن تحقق بلادنا الغالية كل ما نتطلع اليه من تقدم وازدهار ورخاء في ظل قيادتكم الحكيمة، وأن يعيد الله على سيادتكم هذه المناسبة العظيمة دائماً وأنتم بكل خير وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية.
كما يتقدم المحافظ بخالص التهانئ بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
كما يتوجه محافظ المنيا بأصدق التهانئ، لأهالي محافظة المنيا، وللشعب المصري العظيم في تلك المناسبة الغالية، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.
وفي سياق متصل كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الصحي، لمتابعة سير العمل داخل أقسام المستشفيات والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية والأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
تابع نائب محافظ المنيا، الحالة العامة داخل مستشفى المنيا العام بمدينة المنيا، حيث تفقد ، الأقسام المختلفة بالمستشفى، ومخازن الأدوية، وغرف العزل والعناية، وذلك بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أيمن وجدي مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة.
كما التقى ، بالطاقم الطبي من أطباء وتمريض، وقدم لهم التهنئة بشهر رمضان المعظم، ونقل لهم تحيات وشكر محافظ المنيا، على ما يبذلونه من جهد، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق الطبي بالمستشفى ، واستجاب لعدد من الحالات أثناء تفقده المستشفى، موجها وكيل وزارة الصحة ومدير عام الطوارئ بالمديرية بسرعة التنسيق وحل كافة المشاكل.