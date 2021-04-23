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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

يتقدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بخالص التهانئ للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان ، مؤكدا أن ذلك الانتصار ، سيظل رمزاً للكرامة والعزة والفخر ورمزاً لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة ، والتي تعد الدرع والحصن لوطننا الغالي، داعيا الله عز وجل أن تحقق بلادنا الغالية كل ما نتطلع اليه من تقدم وازدهار ورخاء في ظل قيادتكم الحكيمة، وأن يعيد الله على سيادتكم هذه المناسبة العظيمة دائماً وأنتم بكل خير وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية.

كما يتقدم المحافظ بخالص التهانئ بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

كما يتوجه محافظ المنيا بأصدق التهانئ، لأهالي محافظة المنيا، وللشعب المصري العظيم في تلك المناسبة الغالية، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

وفي سياق متصل كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الصحي، لمتابعة سير العمل داخل أقسام المستشفيات والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية والأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

تابع نائب محافظ المنيا، الحالة العامة داخل مستشفى المنيا العام بمدينة المنيا، حيث تفقد ، الأقسام المختلفة بالمستشفى، ومخازن الأدوية، وغرف العزل والعناية، وذلك بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أيمن وجدي مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة.

كما التقى ، بالطاقم الطبي من أطباء وتمريض، وقدم لهم التهنئة بشهر رمضان المعظم، ونقل لهم تحيات وشكر محافظ المنيا، على ما يبذلونه من جهد، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق الطبي بالمستشفى ، واستجاب لعدد من الحالات أثناء تفقده المستشفى، موجها وكيل وزارة الصحة ومدير عام الطوارئ بالمديرية بسرعة التنسيق وحل كافة المشاكل.
 

القوات المسلحة السيسي تهنئة مجلس الوزراء مدبولى ذكرى انتصار العاشر من رمضان

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