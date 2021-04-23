روسيا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية آنا بوبوفا، اكتشاف سلالتين "روسيتين" من فيروس كورونا سيبيرية، وفي شمال غرب البلاد.

وقالت بوبوفا - في اجتماع عام ل‍قسم العلوم الطبية في أكاديمية العلوم الروسية، نقلته وكالة اسبوتنك الروسية: "لدينا طفرات في روسيا، طفرات لا تشبه أي من السلالات الموصوفة في الخارج".

وفي وقت سابق، ذكرت بوبوفا أن هناك تغييرات معينة في فيروس كورونا في منطقة سيبيريا، تم الكشف عن طفراته، لكنها لا تزيد من العوامل الممرضة، ولا يوجد تأثير على الجوانب الوبائية.

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، منذ أيام، إنه كان هناك عدد كبير من المستشفيات مليئة بمرضى كورونا فى روسيا وتحدثوا عن المسائل المتعلقة بعدم كفاية الأكسجين فى غرف الإنعاش، وأيضا معدات الوقاية، وكان هناك طلب زائد على هذه المواد الغذائية مثل السكر والزيت وغيره.

وأضاف أنه ظهر قلق كبير وكان لدى ثقة كبيرة بأننا سوف نتجاوز هذه المرحلة، خاصة أن المواطنين والدولة عملوا بشكل مسئول ومتضامن واستطعنا أن نعمل بشكل مسبق وضمان عدد العاملين فى المجال الصحى ومعدات الوقاية.



وأشار إلى أن الدولة عملت بشكل سريع ونوعى والتحاليل اليومية أظهرت هذه النتائج، مؤكدا أنه زار المستشفيات ورأى بعينه العمل الذي يقوم به الأطباء والعاملون بالمجال الصحى، وقال: “لقد استطعنا أن ننتقل نوعة نقلية عبر علمائنا فلقد ظهر لدينا اللقاح".

