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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق في مستشفى بالهند يودي بحياة عشرات المصابين بفيروس كورونا

مصرع عشرات المصابين بكورونا في حريق بمستشفى في الهند.. شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وسائل إعلام هندية، في أنباء عاجلة منذ قليل، إن حريقًا هائلاً اندلع بإحدى مستشفيات مدينة ماهاراشترا الهندية، ما أسفر عن مقتل عشرات المصابين بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الهندية "آني" إن الحريق نشب بسرعة في مبنى مستشفى فيجاي فالاب بمنطقة فيرار.

وقالت إن عدد ضحايا الحريق وصل حتى الآن إلى 25 شخصًا، حيث اندلع الحريق في وحدة العناية المركزة.

ونقلت الوكالة عن أحد المسؤولين قوله إن عربات الإسعاف نقلت عشرات المرضى ممن هم في حالة حرجة، إلى عدة مستشفيات أخرى.

 

 

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