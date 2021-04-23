مصرع عشرات المصابين بكورونا في حريق بمستشفى في الهند.. شاهد

حريق في مستشفى بالهند يودي بحياة عشرات المصابين بفيروس كورونا

قالت وسائل إعلام هندية، في أنباء عاجلة منذ قليل، إن حريقًا هائلاً اندلع بإحدى مستشفيات مدينة ماهاراشترا الهندية، ما أسفر عن مقتل عشرات المصابين بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الهندية "آني" إن الحريق نشب بسرعة في مبنى مستشفى فيجاي فالاب بمنطقة فيرار.

وقالت إن عدد ضحايا الحريق وصل حتى الآن إلى 25 شخصًا، حيث اندلع الحريق في وحدة العناية المركزة.

ونقلت الوكالة عن أحد المسؤولين قوله إن عربات الإسعاف نقلت عشرات المرضى ممن هم في حالة حرجة، إلى عدة مستشفيات أخرى.