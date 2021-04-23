محمد رمضان يرد على إشادة مدحت العدل بـ"موسى": شهادة نعتز بها من قامة كبيرة

وجه الفنان محمد رمضان رسالة إلى السيناريست دكتور مدحت العدل بعد إشادته بدوره في مسلسل موسى.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الشخصي فيسبوك: "شهادة نعتز بها من قيمة وقامة كبيرة .. شكرا دكتور مدحت".



وأشاد مدحت العدل، بمسلسل موسى الذي يشاركه فيه النجم" محمد رمضان" مسلسل موسي لمحمد رمضان .. رائع للكاتب المبدع ناصر عبدالرحمن والمخرج محمد سلامة وباقي فريق العمل وعلي رأسهم مصممة الملابس د. سامية عبد العزيز .. إيقاع .. ديكور .. إنتاج أكثر من ممتاز.



وتابع "مستمتع بمباراة تمثيل بين محمد رمضان وعمالقة.. عندما نعطي العيش لخبازه ونخلص للفن ننجح .. مبروووووووك لكل صناع العمل .. كلمة أخيرة النص هو أساس الجودة".



وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.

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