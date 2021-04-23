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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

راتب خيالي| فرصة لـ معلمي اللغة العربية للعمل بـ أمريكا.. تفاصيل

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن فرصة للمدرسين المصريين للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عام واحد، لتدريس اللغة العربية لطلاب المدارس الإبتدائية والثانوية، مشترطة أن يكون المتقدم مواطنا مصريا أو مغربيا.

وقالت السفارة في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: هل أنت مدرس بدوام كامل للغة الإنجليزية أو العربية كلغة أجنبية في مدرسة ابتدائية أو ثانوية في مصر؟ .. هل لديك درجة البكالوريوس وأربع سنوات من الخبرة في التدريس في الفصول الدراسية؟ قد تتاح لك الفرصة للانضمام إلى برنامج معلمي اللغات الحرجة (TCLP) والسفر إلى الولايات المتحدة لمدة عام واحد لتدريس اللغة العربية كلغة أجنبية لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية الأمريكية.


يتم تمويل TCLP من قبل الخارجية الأمريكية وتنفذه المجالس الأمريكية بالتعاون مع أميد إيست مصر.


لمزيد من المعلومات الضغط على الرابط : https://bit.ly/3szV8ml                                   وأعلنت السفارة أن الشروط هي:

1- أن يكون مواطنًا مصريًا أو مغربيًا ويقيم حاليًا في بلد جنسيته (مصر أو المغرب).

2- يعمل حاليًا كمدرس متفرغ للغة الإنجليزية كلغة أجنبية أو العربية كلغة أجنبية في مدرسة ابتدائية أو ثانوية (K-12) في مصر أو المغرب.

3- لديه ما لا يقل عن أربع سنوات من الخبرة في التدريس بدوام كامل في الفصول الدراسية، ومستعد للتدريس للعام الدراسي بأكمله في الولايات المتحدة مع وقت إجازة يقتصر على فترات الراحة المدرسية.

4- لديه فهم راسخ للغة العربية الفصحى الحديثة وحاصل على درجة البكالوريوس على الأقل، ويظهر التزامًا بمواصلة التدريس بعد الانتهاء من البرنامج.

5- يجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

6- لن يُقبل المواطنون الأمريكيون والمقيمون الدائمون في الولايات المتحدة أو أزواجهم والأفراد المشاركون حاليًا في البرامج الأكاديمية أو التدريبية أو البحثية في الولايات المتحدة، ولن يُقبل الأفراد الذين تقدموا بطلبات للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، بما في ذلك البطاقة الخضراء، في السنوات الثلاث الماضية ؛ ولن ولن يُقبل الأفراد الذين يدرسون حاليًا أو يقيمون أو يعملون خارج وطنهم (مصر أو المغرب).

7 - ولن يقبل مسؤولو وزارة التربية والتعليم والمدراء المتفرغون أو المسؤولون التربويون ومدربون المعلمون المتفرغون والمستشارون التربويون وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعلمو اللغة الإنجليزية الخاصون، والأفراد الذين شاركوا في برنامج تبادل الزوار برعاية الحكومة الأمريكية لمدة تزيد عن ستة أسابيع في السنوات الخمس الماضية.

8 - تحتفظ وزارة الخارجية الأمريكية والمجالس الأمريكية بالحق في التحقق من جميع المعلومات الواردة في الطلب. في حالة وجود تناقض ، أو العثور على معلومات كاذبة، فسيتم على الفور إعلان عدم صلاحية الطلب ومقدم الطلب غير مؤهل.

تفاصيل الوظيفة
1- سيتم عقد جلسة توجيهية ترحيبية لمدة تسعة أيام في واشنطن العاصمة

2- التأمين ضد الحوادث والمرض (لا يغطي الحالات الموجودة مسبقًا) والمساعدة في العثور على سكن،  من قبل المدرسة المضيفة / المجتمع التعليمي بالولايات المتحدة.

3- راتب المعيشة حوالي 20000 دولار

4- السكن على شكل بدل شهري طوال مدة البرنامج، محسوبًا على أساس متوسط ​​أسعار المساكن للمجتمع.

السفارة الأمريكية بالقاهرة الولايات المتحدة الامريكية الخارجية الأمريكية

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