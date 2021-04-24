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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روحاني: العقوبات الأمريكية ضد إيران تعيق الحصول على لقاح كورونا

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني صباح اليوم السبت، أن العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران تعيق الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران إلى 68366 حالة،بحسب ما صرحت به المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن مقبرة "بهشت الزهراء" المركزية في العاصمة الإيرانية طهران، قامت ببناء مدافن من أربعة طوابق لتسع العدد المتزايد من الوفيات الناجمة عن "كورونا".

ونشرت وسائل إعلام صورة للمقابر الجديدة، ويعد هذا أمراً غريباً في إيران، وليس من الواضح كيف سيكون رد فعل الناس عليه، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

واستقبلت المقبرة، عدداً قياسياً من الوفيات، وقال مدير "بهشت الزهراء" لوكالة "إلنا" الإيرانية: "استقبلنا 350 حالة وفاة، من بينها 150 بسبب فيروس كورونا... لم نسجل مثل هذا العدد الكبير من الوفيات في يوم واحد منذ 50 عاماً".

وذكرت وزارة الصحة الإيرانية أمس، أن 453 حالة وفاة و24092 إصابة جديدة سجلت بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن إجمالي عدد إصابات "كورونا" في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و336 ألف حالة.

بدورها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن 5038 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و837 ألف حالة، وفقاً لما أوردته وكالة "إرنا".

ايران روحاني أمريكا العقوبات كورونا لقاح كورونا الرئيس الإيراني

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