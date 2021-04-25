حلمي بكر: حزين على أمال ماهر.. وأنغام أفضل من شيرين

أبدى الموسيقار حلمي بكر، رأيه في عدد من الفنانين، قائلا إنه يرى أن المطربة أنغام أفضل من الفنانة شيرين عبدالوهاب، كما يفضل أصالة على ميادة الحناوي؛ لأن أصالة إنسانة طيبة، لكن العنف في عقلها غالب عليها.



وأضاف "بكر" خلال لقائه ببرنامج "العرافة" المُذاع على فضائية "المحور": "يا خسارة أمال ماهر، جواها فن هي نفسها متعرفهوش، ربنا مديها إبداع في الأداء متعرفهوش، وفجأة قفلت الدكان وحولته لمشروع تاني" ، معقبا: “إنها صاحبة الصوت الأقوى”.



وأشار إلى أنه يرى تامر حسني نجم الجيل وليس الفنان محمد حماقي، مفسرا ذلك بأنه يقدم جديدا في الفن كل يوم.



ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.