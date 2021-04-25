عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر: مقتل 23 شخص فى حريق بمستشفى لمصابي كورونا بـ بغداد

مقتل 23 شخص جراء
مقتل 23 شخص جراء حريق بمستشفى لمصابي كورونا في بغداد

أكدت مصادر طبية عراقية مقتل 23 شخصاً على الأقل في حريق بمستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصص لمصابي فيروس كورونا "كوفيد-19"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس.

وكان الدفاع المدني العراقي أعلن إنقاذ 90 شخصاً من حريق مستشفى ابن الخطيب جنوب شرقي بغداد.

العراق.. وفاة و11 حالة اختناق جراء انفجار اسطوانة أكسجين في مستشفى لمصابي كورونا

انفجار أسطوانة أكسجين بمستشفى يستقبل مصابي كورونا بالعراق..شاهد

وأكد اللواء كاظم بوهان، مدير الدفاع المدني أن "الحريق اندلع في الطابق المخصص للانعاش الرئوي وانتشرت النيران بشكل سريع"، مؤكداً أن هنالك معلومات بوجود انفجار لغاز الأوكسجين.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أن فرقها تستنفر جهدها وتكرس خبرتها تنجح في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على نيران حريق هائل بعد ان استكملت عمليات إنقاذ المرضى الراقدين في ردهات المستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا بمشاركة فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لها.

كانت وسائل إعلام عراقية أفادت باندلاع حريق ضخم  داخل مستشفى ابن الخطيب في "جسر ديالى" جنوب شرقي بغداد، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة العشرات باختناق.

مستشفى بغداد مستشفى العراق العراق بغداد اخبار العالم انفجار مستشفى حريق

موضوعات متعلقة

العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى مصابي كورونا جنوبي بغداد

بالصدفة.. السفير البريطاني في العراق ينجو من حادث قصف مطار بغداد

ترشيحاتنا

كسرت حظر استخدام الشيشة|التنمية المحلية تحذر الكافيهات والمحال المخالفة بهذا الإجراء

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز على الزمالك في نهائي كأس مصر لليد

أمين الأطباء لـ وزيرة الصحة: لدينا 500 شهيد بكورونا.. فيديو

حلمي بكر يشكو الوحدة: خايف أموت لوحدي.. وعزة نفسي بتمنعني أطلب المساعدة

أحمد موسى: الطيار أبو اليسر أعطى محمد رمضان الأمان والفنان دمره وخانه

لميس الحديدي تنفعل على الهواء بسبب تزايد إصابات كورونا : لو فيه حد عاوز ينتحر إحنا ذنبا إيه ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

وصية أشرف أبو اليسر وكواليس قبل وفاته.. محامي الطيار يفجر مفاجآت جديدة

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

أحمد موسى يطالب بإعدام الخائن محمد عويس وعرض الفيديو في نهاية الاختيار 2

مش جديد عليك|عمرو أديب يهاجم محمد رمضان في وفاة أشرف أبو اليسر

ال var يلغي هدف تقليص الفارق لـ إنبي في مرمى الأهلي

الأهلي يهزم الزمالك.. ويتوج بكأس مصر لرجال كرة اليد

بعد انتشار الفيديو.. ضبط شخص ألقى نقودا من شرفة منزله فى بشتيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

المزيد

ساحة رأي

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

رمضان البيه يكتب: الإسلام دين حياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ