مصادر: مقتل 23 شخص فى حريق بمستشفى لمصابي كورونا بـ بغداد

أكدت مصادر طبية عراقية مقتل 23 شخصاً على الأقل في حريق بمستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصص لمصابي فيروس كورونا "كوفيد-19"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس.

وكان الدفاع المدني العراقي أعلن إنقاذ 90 شخصاً من حريق مستشفى ابن الخطيب جنوب شرقي بغداد.

وأكد اللواء كاظم بوهان، مدير الدفاع المدني أن "الحريق اندلع في الطابق المخصص للانعاش الرئوي وانتشرت النيران بشكل سريع"، مؤكداً أن هنالك معلومات بوجود انفجار لغاز الأوكسجين.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أن فرقها تستنفر جهدها وتكرس خبرتها تنجح في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على نيران حريق هائل بعد ان استكملت عمليات إنقاذ المرضى الراقدين في ردهات المستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا بمشاركة فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لها.

كانت وسائل إعلام عراقية أفادت باندلاع حريق ضخم داخل مستشفى ابن الخطيب في "جسر ديالى" جنوب شرقي بغداد، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة العشرات باختناق.