نهاية مأساوية لعريس قبل ساعات من حفل زفافه على ملكة جمال.. فيديو

يا فرحة ما تمت

«يا فرحة ما تمت» ينطبق هذا المثل الشعبي على حادثة مأساوية توفي فيها العريس قبل حفل زفافه بساعات على ملكة جمال.

وفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية كان العريس أندريه بوكفيتسكي في طريقه إلى حفل الزفاف على ملكة جمال في شرق روسيا.

وغرقت سيارة العريس، رجل أعمال، عندما انهار الجسر الذي تسير عليه السيارة بسبب وزنها الزائد حيث جرفتها المياه بعيدًا.

وأظهرت لقطات فيديو سجلت ما حدث قبل الواقعة من قيام العريس بشراء مشروبات كحولية من السوبر ماركت ليتناولها أثناء الطريق.

ولسوء الحظ بعد أن فرقع العريس والذي كان يقود السيارة، الشمبانيا على عجلة القيادة حدثت الحادثة التي توفي فيها مع امرأتين آخريتين.

وأوضحت التقارير أن عارضة الأزياء داريا كورنيلوفا، 25 عامًا، وصيفة مسابقة ملكة جمال بريموري 2012 تمكنت من الخروج من النافذة الخلفية للسيارة.