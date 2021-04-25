مخرج مسلسل خلي بالك من زيزي يحسم الجدل حول عدد الحلقات

نشر كريم الشناوي مخرج مسلسل "خلي بالك من زيزي" صورة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وتظهر الصورة عدد حلقات المسلسل وهي ٣٠ حلقة، وكتب معلقا: "بما ان السؤال بيتكرر كتير خلى بالك من زيزي ٣٠ حلقة مش ١٥ اتمنى باقي أحداث المسلسل تعجبكم".

يناقش مسلسل خلي بالك من زيزي، قضية يعيشها معظم البيوت المصرية، وهي فتاة تعاني من مشاكل زوجية وتقع فى عدد من المشكلات مع زوجها وتحاول الخروج منها فقط في سياق درامي مشوق.

مسلسل خلي بالك من زيزي بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين وبيومي فؤاد، تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.



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