ضبط محاولة تهريب 500 كجم من الذهب في حملة أمنية بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الأحد ، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.

ففى مجال التنقيب عن خام الذهب تم تم ضبط متهم ، وسيارة محمل عليها كمية من الخام تضم (75) جوال من أحجار الكوارتز تزن حوالي (500) كيلو جرام .

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وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، على بدء مشروع التطوير الشامل لهذا الطريق الدائري «بلانة / كلابشة» بمركز نصر النوبة بطول 50 كم بتكلفة إجمالية 136 مليون جنيه للمرحلة الأولى بطول 12 كم منها 38 مليون جنيه لرفع الكفاءة والرصف ، و 98 مليون جنيه لإنشاء حوائط ساندة خراسانية مدعمة بخوازيق بعمق 16 متر لحماية الطريق من الانهيارات المستقبلية، خاصة أنه ملاصق للترعة الرئيسية وهو ما يمثل تحويل لأهم المطالب الجماهيرية خلال الفترة الماضية لواقع ملموس على الأرض.

ولفت المحافظ إلى أن الطريق يضم حارتين بعرض 7.5 متر حيث مقرر نهو المرحلة الأولى خلال العام الحالي ليعقب ذلك البدء في تنفيذ المرحلة الثانية بطول 38 كم .

وأوضح اللواء أشرف عطية ، أنه تم إعطاء الأولوية في مشروعات التطوير ورصف الطرق طبقاً للاحتياجات الجماهيرية والتي تخدم أكبر قطاع من المواطنين بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة ومنع تكرار الحوادث .

جدير بالذكر بأن أعمال رصف الطريق الدائرى كلابشة / نصر النوبة تشمل إزالة طبقات الأسفلت المتهالكة بسمك 11 سم ، ثم رصف طبقتين جدد ، مع إنشاء الحوائط الساندة بالخوازيق بإجمالى ٣٨٠٠ خازوق ، مع توريد طبقة أثاث جديدة بسمك متوسط ٣٠ سم ، وكذا تنفيذ أعمال التخطيط النهائية للطريق والعواكس واللافتات التحذيرية ، فيما يجرى إنشاء كمرات رابطة بـ 3 مناطق بالطريق بمنسوب الأسفلت الجديد .

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة كلاً في نطاق عمله لرصد أي حالات مخالفة والتعامل الحازم والرادع معها من خلال تطبيق الغرامات الفورية للحفاظ على سلامة المواطنين وبالتالي الحد من فرص الإصابة بفيروس كورونا .