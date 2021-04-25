نشرة أخبار العالم| تفاصيل مروعة بشأن حريق مستشفى بالعراق.. استقالة حكومة أرمينيا.. الهند تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

أبرز تطورات الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة

الداخلية العراقية تكشف تفاصيل مروعة بشأن حريق مستشفى ابن الخطيب

استعدادا لإجراء انتخابات برلمانية.. رئيس أرمينيا يقبل استقالة حكومته

استعدادا لإجراء انتخابات برلمانية.. رئيس أرمينيا يقبل استقالة حكومته مسئول روسي يرجح عقد قمة بوتين وبايدن في هذا الموعد

إثيوبيا.. مقتل 200 شخص في اشتباكات إقليم أمهرة

الهند تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا.. وتحذير عاجل من رئيس الوزراء

الهند تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا.. وتحذير عاجل من رئيس الوزراء

شهدت الساحة العالمية والدولية، اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على جميع الأصعدة وتصدر ذلك مايلي:

الداخلية العراقية تكشف تفاصيل مروعة بشأن حريق مستشفى ابن الخطيب

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن تكليف لجنة الصحة بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة أسباب حادث حريق مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد.

ونقلت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، أن مجلس النواب سيعقد غدًا جلسة طارئة لمناقشة حادث حريق مستشفى ابن الخطيب.

من جانبها، رجحت وزارة الداخلية العراقية، ارتفاع عدد ضحايا حادث مستشفى ابن الخطيب، مؤكدة أن الإبلاغ عن الحريق جاء متأخرا.

وأشارت الداخلية العراقية، إلى أن بعض ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب رموا بأنفسهم، لافتة إلى أن الحريق ما كان ليحدث لو كانت هناك احتياطات كافية.

وكانت الوزارة ، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، عن حصيلة حادث حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، الذي هز الشارع العراقي.

وذكرت الوزارة أن "الحريق تسبب في مصرع 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين".

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية، أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، استمرار التحقيقات في حادث مستشفى ابن الخطيب، مستبعدة وجود شبهة جنائية.

وقال مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن إن "التحقيقات بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب مستمرة وننتظر نتائجها"، لافتا إلى أن "التحقيقات فنية وجنائية جارية لمعرفة ملابسات الحادث".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه بشكل واضح بالإسراع بنتائج التحقيق وما يتمخض عنه لمحاسبة المقصرين"، مشيرا إلى أن "زيارات الدفاع المدني مستمرة للتأكد من مكامن الخلل في الاجراءات المتعلقة بمتطلبات السلامة ومنظومات الإطفاء".

وأعلن العراق اليوم الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح: "نعزي عائلات ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ونطالب بمحاسبة المقصرين".

وعقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً مع وزراء وقيادات أمنية ومسئولين على خلفية حادث مستشفى ابن الخطيب.

وقال الكاظمي إن حادث مستشفى ابن الخطيب يمس الأمن القومي العراقي.

وأضاف: "حادث مستشفى ابن الخطيب يعد دليلا على وجود تقصير، ووجهت بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المقصرين".

وتابع: "الإهمال بمستشفى ابن الخطيب ليس مجرد خطأ بل جريمة يتحمل مسئوليتها جميع المقصرين".

استعدادا لإجراء انتخابات برلمانية.. رئيس أرمينيا يقبل استقالة حكومته

وافق الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان،على طلب الاستقالة الذي تقدم به رئيس وزراء البلاد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام متفرقة.

وقالت الرئاسة الأرمنية:"إن رئيس الجمهورية أرمين سركيسيان، وافق على استقالة الحكومة برئاسة نيكول باشينيان".

وذكر بيان الرئاسة: "مع الاسترشاد بنصوص الدستور الوطني، تم قبول استقالة الحكومة".

وقبل ذلك، أعلن رئيس وزراء أرمينيا استقالته من منصبه قبل الانتخابات المقررة في الـ 20 من يونيو المقبل، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

وتحدث رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في خطاب عبر التلفزيون اليوم الأحد، أنه قدم استقالته من منصبه، لكي يتم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.

وأضاف باشينيان: "لكي يتم إجراء انتخابات برلمانية غير دورية في البلاد يوم 20 يونيو، أقدم اليوم استقالتي".

وفي وقت سابق، أعلن باشينيان، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة في أرمينيا، ستجري في 20 يونيو عام 2021، وأشار إلى أنه سيستقيل رسميا من منصبه في أبريل، لبدء آلية حل البرلمان لكنه سيواصل قيادة الحكومة حتى نهاية الانتخابات.

وفي أرمينيا، يتم إجراء انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية، ليس قبل مرور 30 يوما، وليس بعد 45 يوما بعد حل البرلمان.

ويمكن إطلاق آلية حل البرلمان رسميا بعد الاستقالة، وسيعتبر البرلمان بمثابة المحلول، إذا لم يتمكن النواب من انتخاب رئيس الحكومة خلال أسبوعين.

ووفقا لدستور أرمينيا، يقبل رئيس الجمهورية على الفور استقالة الحكومة بعد تقديم رئيس الوزراء التماسا، أو عندما يصبح منصب رئيس الوزراء شاغرا. ويستمر الوزراء في أداء واجباتهم حتى تشكيل حكومة جديدة.

مسئول روسي كبير يرجح عقد قمة بوتين وبايدن فى هذا الموعد

رجح مسؤول روسي، اليوم الأحد، موعد اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن لقاء قمة بوتين وبايدن قد يعقد في يونيو المقبل، مؤكدا أن انعقادها يتوقف على كثير من العوامل.

وكان البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق، عن إجراء مناقشات على مستوى رفيع من أجل عقد قمة بين بايدن، وبوتين.

وبحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك سوليفان، التحضير لقمة مرتقبة بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن.

وأبلغ مستشار مجلس الأمن القومي الروسي سوليفان، استعداد موسكو لمواصلة الحوار من أجل تطبيع العلاقات مع واشنطن.

كما أخبر المسؤول الروسي نظيره الأمريكي بأن العقوبات الغربية ضد روسيا لا تستند على أساس.

إثيوبيا.. مقتل 200 شخص في اشتباكات إقليم أمهرة

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها، بارتفاع عدد قتلى الاشتباكات التي وقعت في منطقة أمهرة الإثيوبية منذ 10 أيام إلى 200 شخص.

وكانت موجة جديدة من أعمال العنف اندلعت في وقت سابق بإقليم أمهرة شمال غربي إثيوبيا، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ونزوح الآلاف.

وتركزت أعمال العنف في قسمين إداريين في إقليم أمهرة، شوا الشمالي وأوروميا، والأخير يسكنه الأورومو أكبر قوميات جمهورية إثيوبيا الفدرالية.

وتؤجج أعمال العنف الجديدة المخاوف حول الأجواء التي يفترض أن تجرى فيها الانتخابات الوطنية في الخامس من يونيو في البلد الثاني الأكثر اكتظاظا في إفريقيا.

ورفض المسؤولون في المنطقتين حتى الآن إعطاء حصيلة دقيقة، لكن كبير الوسطاء الإثيوبي إيندال هايلي قال لوكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة، إن 200 شخص قد يكونون قتلوا في هذه المواجهات.

وأضاف "يمكننا القول دون أن نخشى الوقوع في الخطأ بأن عدد القتلى تخطى المئة. والتقديرات تشير إلى مقتل 200 شخص" موضحا أن هذه الأرقام "تستند إلى معلومات جمعت من نازحين".

وتابع أن أكثر من 250 ألف شخص نزحوا جراء العنف في منطقة شوا الشمالية وأكثر من 75 ألفا في منطقة أوروميا.

وفي مارس أوقعت أعمال العنف في المنطقة نفسها أكثر من 300 قتيل وتسببت بنزوح 50 ألفا.

ولا تزال أسباب هذه المأساة غير واضحة، وتحدث مسؤولون من أمهرة عن تورط جيش تحرير أوروميا لكن الأخير نفى تواجده في هذه المنطقة.

وأمس أعلن الجيش الإثيوبي إرسال قوات لإرساء السلام.

وأشار كبير الوسطاء إلى أن الوضع كان هادئا خلال زيارته الخميس والجمعة.

وقال "نحتاج الآن إلى تدخل السياسيين ورجال الدين وزعماء العشائر لمصالحة السكان".

الهند تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، أن زيادة الإصابات بفيروس كورونا تشكل صدمة للبلاد، مشيرًا إلى أن الموجة الثانية من الوباء التي تشهدها الهند مثل العاصفة التي تركتها مدمرة.

وأضاف مودي في خطاب للشعب الهندي، اليوم الأحد، أنه "بينما ترتفع حالات الإصابة، يتم أيضًا تسجيل المزيد من حالات الشفاء"، داعيا المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والتحقق من مصادر المعلومات والأخبار عن فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة “هندوستان تايمز”.

وسجلت الهند اليوم الأحد، رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وأعلنت الهند تسجيل نحو 350 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة غير مسبوقة، مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 16.96 مليون حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 2767 وفاة جديدة، بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بكورونا إلى 192311.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن اليوم الأحد، عن دعمه الكامل للهند بعد التفشي القياسي لـ فيروس كورونا هناك.

وقال بلينكن في تغريدة على تويتر: "قلوبنا مع الشعب الهندي في خضم تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) المروع".

وأضاف بلينكن: "نحن نعمل عن كثب مع شركائنا في الحكومة الهندية، وسوف ننشر دعمًا إضافيًا سريعًا لشعب الهند وأبطال الرعاية الصحية".