عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد قرار السعودية.. دول عربية تؤيد منع استيراد الفواكه من لبنان.. تفاصيل

السعودية
السعودية

بسبب ضبط  أكثر من 20 مليون قرص (إمفيتامين) مخبأة داخل شحنة عنب، قادمة من لبنان للملكة السعودية، وأخرى داخل شحنة تفاح بلغت أكثر من 4 ملايين قرص (إمفيتامين) مخدر، سعت السعودية إلى وقف تلك وحظر دخول و عبور الخضروات والفواكه القادمة من لبنان أراضيها.

وعلى أثر قرار السعودية أعلنت عدة دول عربية تأييدها للمملكة العربية السعودية حيث أعلنت السعودية عن هذا الحظر إثر ضبط كميات ضخمة من الحبوب المخدرة في شحنة رمان قادمة من لبنان.

حيث أفادت وكالة الأنباء السعودية، الجمعة  الماضية بأن المملكة قررت منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا بعد غد الأحد.

txt

سفير السعودية لدى بيروت يكشف مفاجأة بشأن المخدرات القادمة من لبنان

txt

اقتصاد السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 10142.48 نقطة

وذكرت الوكالة أن الجهات المعنية في المملكة لاحظت تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواءً من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات اللبنانية لم تتخذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، موضحة أن قرار منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية تم اتخاذه إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.

وأكد البيان أن وزارة الداخلية السعودية بالاشتراك مع الجهات المعنية ستستمر في متابعة ورصد الإرساليات الأخرى القادمة من الجمهورية اللبنانية، للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاد إجراءات مماثلة تجاه تلك الإرساليات.

وشددت وزارة الداخلية السعودية على أنها مستمرة في رصد كل ما من شأنه استهداف أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من آفة المخدرات، سواءً من الجمهورية اللبنانية أو من غيرها من الدول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لها.

وأصدرت كل من الكويت وعمان والبحرين بيانات متتالية لتأكيد تضامنها مع السعودية في موقفها.

من جهتها أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تأييدها للقرار الذي اتخذته السعودية بمنع استيراد أو عبور المنتجات الزراعية من الجمهورية اللبنانية إلى أراضيها بعد أن ثبت لدى الجهات المختصة أنها تستخدم لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.

وتابعت: "تؤكد وزارة الخارجية دعم المملكة للقرار السعودي الذي يأتي لحماية المجتمع السعودي من أضرار المخدرات، وفي إطار جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تنفيذا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تجرم استغلال حرية التبادل التجاري في تهريب المخدرات، والإضرار بمصالح الدول وسلامة مجتمعاتها".

فيما ذكرت شؤون الجمارك بوزارة الداخلية البحرينية، أنه تنفيذاً للتوجيهات الأمنية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، سيتم منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية لمملكة البحرين، اعتباراً من يوم الاحد الموافق 25 ابريل 2021.
 

أما  وزارة الخارجية العمانية  فقد أعلنت عن تأييد السلطنة لجهود السعودية في إطار مكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها، ودعت إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن.

أما الكويت، فقد أعلنت تأييدها التام لقرار المملكة بحظر دخول الخضار والفواكه من لبنان، بسبب استغلالها من قبل البعض لتهريب المخدرات.

وأوضحت الوزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي، أن هذا القرار السيادي، يأتي في إطار حرص المملكة على منع دخول هذه الآفة الخطيرة، إلى أراضيها وتحصين المجتمع السعودي منها.

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة السلطات اللبنانية للعمل على ضمان خلو صادراتها من أي ممنوعات تعرض صادراتها للحظر والمنع.

السعودية قرار السعودية

ترشيحاتنا

قرار عاجل من رئيس وزراء العراق بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب

"محدش مالي عيني".. منى عبد الوهاب لـ"شيخ الحارة": لست معقدة من الرجال

بعد قرار السعودية.. دول عربية تؤيد منع استيراد الفواكه من لبنان.. تفاصيل

إعلامية ترفض تقديم صبايا الخير بدلا من ريهام سعيد لهذه الأسباب.. تعرف عليها..فيديو

برشلونة يقلب الطاولة علي فياريال 2-1 في الدوري الإسباني ويحتل الوصافة

الجيش الأمريكي يبدأ انسحابه الكامل من أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

بتوقيع طارق شوقي.. تفاصيل ضوابط تقييم طلاب المدارس بعد قرار إنهاء العام الدراسي

تحرك مصري أردني لوقف انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين

وزير التعليم: لن نحذف أجزاء من المناهج لطلاب الإعدادية والثانوية

وزير المالية: زيادة الأجور بنسبة ١١,٤٪ العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة

نفذ 1070 حكم إعدام.. وفاة عشماوي «مصلحة السجون» المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

د. صابر حارص يكتب: الانتصارات التسع الكبرى في رمضان

د. محمد مبروك يكتب: يوم تحرير سيناء

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ