لبنان.. تحركات من الجيش لمكافحة أسراب الجراد

خشية التكاثر

يواصل الجيش اللبناني، رش المبيدات الحشرية، بأراضي البلاد، في إطار إجراءات مكافحة أسراب الجراد والحد من انتشارها والقضاء عليها.

وأعلنت قيادة الجيش في لبنان، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "مروحيات الجيش تواصل، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، عمليات رش مبيدات حشرية في سهل مرجحين - الهرمل، في إطار إجراءات مكافحة أسراب الجراد والحد من انتشارها والقضاء عليها".

جاء ذلك عقب وصول أسراب من الجراد الصحراوي إلى منطقة جرود عرسال منذ صباح الجمعة.

وأطلق لبنان يوم السبت، تحذيرا من التساهل مع خطر أسراب الجراد التي قد تصل إلى البلاد بشكل كبير.

وقال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى خلال لقاء مع رؤساء الاتحادات البلدية ورؤساء كبرى بلديات بعلبك الهرمل، "فوجئنا بتغيرات مناخية أدت إلى تغيير مسار أسراب الجراد وسرع دخولها إلى الأجواء اللبنانية"، محذرا من أنها في مرحلة التكاثر.

