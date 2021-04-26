غيرة بين نور وغادة عادل تحرق المركب النيلي في حلقة نوال الزغبي بـ خمس نجوم

فسحة نيلية للمطربة نوال الزغبي ، بدعوة من مواطنتها النجمة نور اللبنانية ، تتحول إلى كارثة بحرية تسيطر عليها رائحة الفسيخ بعد اشتعال غيرة النجوم ، ومحرك المركب النيلي.

جاء هذا في الحلقة الـ15 من برنامج المقالب خمس نجوم التي قامت ببطولتها نور مع غادة عادل ومحمد الشرنوبي.

وبدأ التوتر في الحلقة بمشاجرة غير مبررة بين نور وغادة، تظهر كأنها تراكمات غيرة قديمة بينهما اشتعلت فجأة على سطح المركب وسط النيل، ثم اكتشاف نوال أن الغداء يتكون من الفسيخ الذي لم تتعرف عليه من قبل، قبل أن تشتعل النار بمحرك المركب ، ويسارع نجوم البرنامج بارتداء سترات النجاة تاركين الضيفة بدون سترة، ثم يغادرون المركب بقارب إنقاذ تاركينها وحدها وسط هذه المفاجأة غير المتوقعة، وبعد فاصل من الغضب عادوا إليها لتهدئتها.

وفي حلقتين سابقتين شاركت نور في استدراج النجمة هيفاء وهبي والمطرب صابر الرباعي في مضمار سباق السيارات بهدف دفعهما للظن أنهما تسببا في حادث تصادم بالسيارة أسف عن إصابات خطيرة.

وتشارك نور حالياً في مسلسل ضل راجل مع النجوم ياسر جلال، نيرمين الفقي ومحمود عبد المغني والمخرج أحمد صالح، وتقدم فيه دور طبيبة يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد المساعدة لأب يبحث عن حق ابنته التي ترقد بالمستشفى بعد تعرضها لجريمة.