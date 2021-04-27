عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم استعمال السواك أو فرشاة الأسنان والمعجون أثناء الصوم؟ الإفتاء تجيب

غسل الأسنان أثناء
غسل الأسنان أثناء الصيام

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “والذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ”.


وأضاف أمين الفتوى، ردا على سؤال يقول “ما حكم استعمال السواك أو فرشاة الأسنان والمعجون أثناء الصوم”: لا تتأفف أيها الصائم من رائحة الفم وقد كره الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى استعمال  أي شيء يزيل تلك الرائحة لأنها رائحة محببة إلى الله تعالى.

 
وأوضح خلال فيديو نشر على القناة الرسمية لدار الإفتاء على يوتيوب، أنه يجوز للصائم عند جمهور العلماء أن يستعمل السواك طول نهار رمضان، وكذلك يجوز له أن ينظف أسنانه بالمعجون والفرشاة، طالما أنه يتحرز من وصول شيء من هذا المعجون إلى الجوف.
 

هل كثرة الاستحمام في نهار رمضان تفسد الصيام ؟ الإفتاء تجيب

حكم خلع الأسنان وتنظيفها في نهار رمضان؟ الأزهر يجيب


مبطلات الصوم

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء عدوا أنواعا من المفطرات، ذكروا منها إدخال شيء إلى الجوف.

 

وأضاف أمين الفتوى، في فيديو على صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن الجوف يبدأ من الحلق، فلو أدخل الصائم شيئا إلى جوفه من منفذ منفتح كالفم والأنف، فإن ذلك يؤدي إلى الإفطار وإبطال الصوم.

 

وأشار إلى أن الجماع بين الرجل وزوجته، يعتبر من مفطرات الصوم، وكذلك خروج المني عن المباشرة أو بغير مباشرة.

 

وأوضح، أن الاستيقاء وهو محاولة إخراج ما في المعدة بالرغبة يعتبر من المفطرات، وكذلك خروج دم الحيض والنفاس من مفطرات الصوم.

 

وذكر أن من مفطرات الصوم أيضا، حدوث حالة الجنون للشخص، وكذلك الردة عن الإسلام.

الإفتاء السواك فرشاة الاسنان دار الإفتاء المصرية الصيام الصوم نهار رمضان

ترشيحاتنا

انخفاض إصابات كورونا اليومية في الهند

اختبأ في مكان غريب.. شاهد.. ثعبان عملاق يهاجم امرأة في السيارة| صور

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 4- 2021 والقنوات الناقلة

سحب قرعة بطولة كأس العرب .. اليوم

من معرض شنغهاي.. تويوتا تكشف عن أحدث إصداراتها CROWN KLUGER.. صور

عرض مغري.. اشتر آيفون 8 بلس بـ 4350 جنيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

ننشر أسماء ضحايا حادث قطار السويس

الصحة تتأهب لأي سيناريوهات محتملة للموجة الثالثة من كورونا

التعليم العالي تكشف مصير امتحانات طلاب الجامعات.. فيديو

مسئولو السويس يتفقدون موقع حادث القطار ورفع آثار الحادث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

بفستان مكشوف.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ