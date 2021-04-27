ما حكم استعمال السواك أو فرشاة الأسنان والمعجون أثناء الصوم؟ الإفتاء تجيب

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “والذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ”.



وأضاف أمين الفتوى، ردا على سؤال يقول “ما حكم استعمال السواك أو فرشاة الأسنان والمعجون أثناء الصوم”: لا تتأفف أيها الصائم من رائحة الفم وقد كره الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى استعمال أي شيء يزيل تلك الرائحة لأنها رائحة محببة إلى الله تعالى.



وأوضح خلال فيديو نشر على القناة الرسمية لدار الإفتاء على يوتيوب، أنه يجوز للصائم عند جمهور العلماء أن يستعمل السواك طول نهار رمضان، وكذلك يجوز له أن ينظف أسنانه بالمعجون والفرشاة، طالما أنه يتحرز من وصول شيء من هذا المعجون إلى الجوف.





مبطلات الصوم

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء عدوا أنواعا من المفطرات، ذكروا منها إدخال شيء إلى الجوف.

وأضاف أمين الفتوى، في فيديو على صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن الجوف يبدأ من الحلق، فلو أدخل الصائم شيئا إلى جوفه من منفذ منفتح كالفم والأنف، فإن ذلك يؤدي إلى الإفطار وإبطال الصوم.

وأشار إلى أن الجماع بين الرجل وزوجته، يعتبر من مفطرات الصوم، وكذلك خروج المني عن المباشرة أو بغير مباشرة.

وأوضح، أن الاستيقاء وهو محاولة إخراج ما في المعدة بالرغبة يعتبر من المفطرات، وكذلك خروج دم الحيض والنفاس من مفطرات الصوم.

وذكر أن من مفطرات الصوم أيضا، حدوث حالة الجنون للشخص، وكذلك الردة عن الإسلام.