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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسرة مسلسل موسى: لم نتعمد الإساءة إلى إسماعيل يس

محمد رمضان مسلسل
محمد رمضان مسلسل موسى

أصدرت أسرة مسلسل موسى، بيانا تنفي فيه أي تعمد من أسرة العمل للإساءة من رموز الفن المصري وخاصة الفنان الراحل  إسماعيل يس وذلك بعد عرض مشهد جاءت عليه ردود فعل من المشاهدين ورواد السوشيال ميديا أن المسلسل تعمد الإساءة للفنان الراحل.

وتؤكد أسرة المسلسل أن تعاقب المشاهد في الحلقات القادمة ستوضح الهدف من هذا المشهد وسياق المسلسل.

وتضامن كل العاملين في المسلسل مع البيان مؤكدين أنهم جميعا يحترمون كل القامات الفنية المصرية التي قدمت أو مازالت تقدم فنا وإبداعا يحترمه الجميع.

بيان نقابة المهن التمثيلية 

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى، بيانا خاصا بالأزمة التى يشهدها مسلسل “موسى” وأسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين حيث أثار مشهد في المسلسل الجدل بسبب ما وصفه البعض أنه يقدم “السخرية” من نجم الكوميديا الراحل.

وكتبت النقابة في بيانها “في البداية يؤكد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أن المساس برموز مصر الفنية هو عمل مرفوض شكلاً وموضوعاً لأنه بمثابة تشويه للريادة المصرية في تاريخ الفنون، كما يعد تشويها للشخصية المصرية التي شكل الإبداع الفني جانباً هاما من سماتها وخصوصيتها منذ فجر التاريخ”.

وأكد مجلس النقابة في البيان، أنهم تلقوا شكوى مقدمة من أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين أسطورة الكوميديا المصرية؛ بشأن تضررها من تقديم شخصية الراحل بطريقة غير لائقة في الحلقة الثانية عشرة من مسلسل “موسى”.

وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة رفيعة المستوى لفحص الشكوى المقدمة من أسرة الراحل لرفع تقرير عاجل لمجلس إدارة النقابة ليتسنى له اتخاذ قراره بشأنها.

أزمة إسماعيل ياسين.. أيمن بهجت قمر يطالب بحذف مشاهد من مسلسل موسي

"الممثلين" تصدر بيانا بشأن أزمة محمد رمضان وعائلة إسماعيل ياسين

أزمة مسلسل موسى 

مشهد في مسلسل موسى أعاد نجم الكوميديا إسماعيل ياسين إلى الأذهان والقلوب ليحتل “ترند” مواقع التواصل الاجتماعي بعد سنوات طويلة من رحيله، واختار صناع مسلسل موسى تجسيد شخصية إسماعيل ياسين في مشهد كوميدي مع بطل المسلسل محمد رمضان الذي تدور أحداثه في نفس الحقبة الزمنية التي لمع فيها نجم إسماعيل يس.

المشهد أوقع محمد رمضان في ورطة جديدة، واعتبرته أسرة إسماعيل يس مشهد مسيئًا لتاريخ نجم الكوميديا، وسقطة وقع فيها المؤلف والمنتج والمخرج أيضاً بعيداً عن الفنان محمد رمضان بطل المسلسل.

وبعد عرض الحلقة الـ 12 التي تضمنت مشهد إسماعيل ياسين، تصدرت سارة ياسين حديث السوشيال ميديا بعد أن علقت تعليقا ناريا على هذا المشهد، وهاجمت صناع المسلسل.

مسلسل "موسى"، بطولة محمد رمضان وهبة مجدي وسمية الخشاب ورياض الخولي وعبير صبري ومن إخراج محمد سلامة.

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