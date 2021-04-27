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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على المسلسلات المصرية الأعلى مشاهدة في الإمارات

اللى مالوش كبير
اللى مالوش كبير

تتنافس عدد من الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان للفوز بأعلى نسب مشاهدة خلال الشهر الكريم ، وقد تمكن مسلسل نسل الاغراب  من تحقيق المركز الأول من حيث نسب المشاهدة على منصة شاهد فى دولة الامارات . 

 

أما المركز الثاني فجاء من نصيب مسلسل 2020 ،هو فجاء من نصيب مسلسل 2020 ، وهو عمل لبناني يشارك فى بطولته قصى الخولى ونادين نجيم نسيب ، وجاء المركز الثالث من نصيب أحد المسلسلات الخليجية  .

 

واحتل الرابع  مسلسل “ ملوك الجدعنة ” ، بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجئة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من أخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.

 

الاختيار وموسى 

 

أما المركز  الخامس فجاء من نصيب مسلسل الاختيار ، بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

بوستر مسلسل الاختيار

 

بينما جاء فى المركز السادس مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

مسلسل موسى 

 

وفى المركز السابع مسلسل لعبة نيوتن  ، والعمل من بطولة  منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد.

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الحلقة الـ15 من مسلسل خلي بالك من زيزي : طلاق علي قاسم وأمينة خليل

وجاء فى المركز الثامن برنامج المقالب رامز عقلة طار ، غما المركز ما قبل الاخير فجاء من نصيب مسلسل خلى بالك من زيزى . 

 

واحتل المركز العاشر والأخير مسلسل اللى مالوش كبير ، من بطولة ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى ومن تاليف عمرو محمود ياسين .

 

 

مسلسل الاختيار 2 منصة شاهد منصة شاهد vip مسلسل اللي مالوش كبير مسلسل موسى مسلسل لعبة نيوتن

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