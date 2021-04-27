موقع أمريكي يكشف كيف سعت إيران لامتلاك أسلحة دمار شامل

كشف موقع "واشنطن فري بيكون" الأمريكي عن سعي إيران لتطوير أسلحة الدمار الشامل لديها حتى العام الماضي 2020.

ونقل الموقع الأمريكي تقريرا، أصدره المكتب البافاري لحماية الدستور في ألمانيا، الأسبوع الماضي، وهي هيئة تعادل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، والذي أكد على سعي إيران لتطوير أسلحة الدمار الشامل.

وقال التقرير إن إيران تعمل على توسيع ترسانتها التقليدية من الأسلحة من خلال الإنتاج أو التحديث المستمر لأسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها، حيث قدم التقرير أقوى دليل حتى الآن على أن إيران تضلل العالم بشأن طبيعة برنامجها النووي.

وأضاف الموقع أنه بينما تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعادة الدخول إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران، والتخلص من العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة على طهران، تواصل إيران الادعاء بأن برنامجها النووي سلمي بطبيعته.

ومع ذلك، بدأت إيران مؤخرًا تخصيب اليورانيوم، وهو الوقود الرئيسي في سلاح نووي، إلى مستويات تصل إلى 60%، والتي تستخدم فقط لصنع قنبلة ذرية. كما تواصل أيضًا تصنيع واختبار الصواريخ الباليستية، والتي تُستخدم في الأساس لحمل حمولة نووية على مسافات بعيدة.

وتدحض النتائج الواردة في تقرير المخابرات الألمانية بشكل مباشر مزاعم قادة إيران بأن البلاد ليس لديها مصلحة في صنع قنبلة نووية. كما أنه من غير الواضح كيف يمكن للتقرير أن يؤثر على المناقشات مع إيران حول الاتفاق النووي، والتي تشمل الولايات المتحدة وألمانيا.

ووفقا للتقرير، فإن إيران سعت، من أجل الحصول على المعرفة اللازمة والمكونات اللازمة لهذه الأسلحة، إلى إقامة اتصالات تجارية مع الشركات الألمانية العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة.

كما وجد التقرير الألماني أن إيران تمارس أنشطة تجسس معقدة في ألمانيا، حيث تعد واحدة من عدة دول أوروبية من المعروف أن جواسيس إيرانيين يعملون فيها، ويشير التقرير إلى أن "ألمانيا لا تزال في بؤرة الأنشطة الاستخباراتية الإيرانية". وهذا يشمل معلومات من السياسة الخارجية والأمنية وكذلك الأعمال والعلوم.