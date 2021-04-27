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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد المشروم السحرية

الفطر المعجزة : 7 فوائد صحية رائعة للجسم والدماغ

فوائد الفطر
فوائد الفطر

يحلم الجميع بأن يصبح أكثر ذكاءً وصحة وسعادة، لذلك نصح موقع هيلثي بتناول الفطر المشروم فهو يعتبر علاج طبيعا من آلاف السنين، يحمي الدماغ ويعزز المزاج، ينمو الفطر بكثرة في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا، يشبه الأنسجة العصبية تمامًا مثل الدماغ،ينمو على الأسطح الصلبة الغنية بالسليلوز.
 

يمتلك الفطر أو المشروم العديد من الفوائد الصحية الطبية التى تتمقذثل فيما يلي:

1. يحمي ويجدد الدماغ وكذلك الجهاز العصبي

 

يمتلك الفطر نشاطًا داعمًا عصبيًا ممتازًا، ويساعد فى ان يكون حافز لنمو الأعصاب من الدماغ، فهو بروتين رائع يحفز تكوين خلايا دماغية جديدة ويقوي الخلايا الموجودة، عندما يفرز الجسم ، يساعد على تنشيط سلسلة من الجينات التي تدعم نمو خلايا دماغية جديدة،يمنع ظهور علامات التقدم في العمر ، ويساعد على التذكر بشكل أفضل ، وإنعاش العقل بسرعة.

 

2. يعزز الأداء الإدراكي والقدرة على التركيز والذاكرة

 

هناك أدلة متاحة تظهر أن هذا الفطر يدعم الأداء الإدراكي ، ويدعم التركيز الذهني ويحسن الذاكرة

يعكس البحث العلمي في البشر النتائج الإيجابية على الأداء الإدراكي لدى كبار السن. تساعد خصائص الفطر المعززة للمزاج على تعزيز حالة ذهنية مركزة وسلمية.

 

3. يحسن المزاج ويساعد على تخفيف أعراض القلق والاكتئاب

تشير بعض الدراسات الحديثة إلى التأثير الإيجابي المعزز للمزاج من فطر، أظهرت دراسة أجريت على النساء اليابانيات في سن اليأس نتائج إيجابية في دعم الرفاهية العاطفية وتقليل التوتر. تعكس دراسة نموذج حيواني أن فطر يساعد على تقليل الاكتئاب والقلق.

 

4. يدعم المناعة

أظهرت بعض الدراسات العلمية التي أُجريت على الحيوانات تحسنًا في جهاز المناعة ، خاصة عن طريق النشاط المضاد للميكروبات وحتى النشاط المضاد للسرطان.

 

5. خصائص مكافحة الشيخوخة 

تمامًا مثل العديد من الأعشاب والفطر ، فإنه يظهر آثارًا مضادة للشيخوخة من خلال دعم الصحة العامة والرفاهية. يحفز بعض العمليات في الجسم التي تبطئ عملية الشيخوخة.

 

6. يصلح صحة القناة الهضمية

يوفر استهلاك مستخلصات عرف الأسد بشكل منتظم العديد من الفوائد الصحية. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يحمي أيضًا القناة الهضمية بعدة طرق. تشير الدراسات التي أجريت على الفئران إلى أنه يحمي ويشفي الأمعاء من الإصابة بالقرح. كما أنه يساعد في حالات التهاب الأمعاء مثل التهاب المعدة ومرض كرون والتهاب القولون.

 

7. يحارب الالتهابات

من ضمن فوائد الفطر انه يحارب الالتهابات يمكن قياس القدرة على مكافحة الالتهابات من خلال نشاط مضادات الأكسدة،يعتبر بمثابة مركز قوة لنشاط الحد من الالتهابات.

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