فيديو جراف.. محمد رمضان يواجه ورطة جديدة

ما زال الفنان محمد رمضان يواجه الأزمات واحدة تلو الأخرى، ويبدو أن هناك بوادر مشكلة بين النجمين محمد رمضان ومحمد إمام وبدأت المشكلة بقيام محمد إمام بوضع صورة علي ستورى صفحته بموقع تبادل الصور "انستجرام".



واحتوت الصورة على قائمة القنوات الأكثر بحثا على موقع الفيديوهات "يوتيوب " حيث كشف انه يتصدر القائمة وبعده محمد رمضان .

وجاء رد محمد رمضان سريعا حيث وضع هو الآخر صورة على ستورى انستجرام الخاص به وهو يتصدر تريند يوتيوب .

ورطة جديدة لـ محمد رمضان

ولمزيد من التفاصيل حول محمد رمضان في ورطة جديدة شاهد الفيديو جراف التالى.