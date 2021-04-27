وفاة مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

توفت منذ قليل؛ الأعلامية فوزية العباسي بعد مسيرة طويله في التلفزيون المصري استطاعت من خلالها ان تكتب أسما من بين كبار اعلاميات ماسبيرو .



ونعت الإعلامية دعاء فاروق، وفاة الإعلامية فوزية العباسي، منذ قليل، قائلة: «إنا لله و إنا اليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الإعلامية القديرة فوزية العباسي، اللهم اعفُ عنها واغفر لها وثبتها عند السؤال».





وأضافت دعاء فاروق، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اللهم وسع مدخلها ويسر حسابها ويمّن كتابها وأبدلها داراً خيراً من دارها وأهلاً خيراً من أهلها وأخلها الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب واجعلها في منازل الصديقين يا رب يا كريم.



وتعد فوزية العباسي من جيل رواد التليفزيون المصري حيث كانت تقدم برنامج «كلمة في سهرة» وهو من أروع البرامج الشيقة التي قدمها التليفزيون المصري على مدى 7 سنوات.



كما قدمت العديد من البرامج التليفزيونية الشيقة منذ بداية الإرسال عام 1960 من أبرزها: «عشرين سؤال، للكبار فقط، عالم الأدب».

