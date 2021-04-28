مفيش حاجة اسمها حرام.. حمو بيكا عن تعدد الزوجات: طالما قادر أعيشهم كويس

قال حمو بيكا ، مطرب المهرجانات، إنه مُكتفي بزوجته، ولا يريد الزواج مرة ثانية، قائلاً: "هي مكفياني ، ومش هبص تاني برة خلاص" .

وأضاف حمو بيكا خلال لقائه مع برنامج " لحظات جريئة " المُذاع على فضائية " القاهرة والناس " ، قائلاً : " إن لو واحد صاحبي عايز يتجوز تاني على مراته، أنصحه يتجوز عادي ، عشان ربنا اللي قال لو انت قادر اتجوز " .

وتابع المطرب : " مفيش حاجة اسمها حرام تتجوز على مراتك ، طالما قادر تعيشهم في مستوى كويس يبقى اتجوز تاني وتالت ورابع عادي " .

واستطرد : " طالما الواحد عنده فلوس ، وقادر ، يبقى يتجوز اتنين وتلاتة وأربعة عادي ، لكن حرام ديه تتقال لما يكون الواحد مش قادر على واحدة ويروح يتجوز تاني " .