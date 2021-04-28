عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد إزالات منطقة بطن البقرة العشوائية.. اليوم

منطقة بطن البقرة
منطقة بطن البقرة

يتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  أعمال الإزالة الجارية بمنطقة بطن البقرة العشوائية بمصر القديمة صباح اليوم.

كما سيتابع نقل سكانها لمدينة الأسمرات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن لائق لقاطنيها.

وكان  محافظ القاهرة اكد أن الأعمال الجارية لإزالة ٧٣٠ عقاراً بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة 2000 أسرة للأفضل بعد نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع الاسمرات .

وأضاف محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم  لهم ( وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس ) .

وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير اتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة ، وكذلك عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة مشيرًا إلى انه جار الانتهاء من عدد من مشروعات الاسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها.

 

محافظ القاهرة منطقة بطن البقرة إزالة المناطق العشوائية اللواء خالد عبد العال الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسمرات العشوائيات القضاء على العشوائيات

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة لـ سفير الإمارات: تطوير العاصمة زاد من فرص الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة بشأن سلالة كورونا الهندية

نائب المصري : هدف الأهلي الأول من لمسة يد.. وقدمنا أفضل مبارياتنا هذا الموسم.. فيديو

منى فاروق توجه رسالة لجمهورها من المطار .. فيديو

محامي طفلة المعادي يكشف حالتها النفسية وتفاصيل الجلسة الأخيرة للحكم على المتحرش ..فيديو

لسد العجز .. ندب 24 طبيبًا من الجيزة للعمل بمستشفيات العزل بسوهاج

بقوة 720 حصان أودي RS Q8 المعدلة تستعرض قوتها الخارقة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

بـ 7 غرز في الوجه.. روجينا تتصدر ترند "تويتر"

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

منظمة الصحة العالمية: لهذا السبب ينتشر فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة

قرعة كأس العرب.. مجموعات نارية ومصر في مجموعة الموت مع الجزائر

منى فاروق توجه رسالة لجمهورها من المطار .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

فيديو

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ