محافظ القاهرة يتفقد إزالات منطقة بطن البقرة العشوائية.. اليوم

يتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال الإزالة الجارية بمنطقة بطن البقرة العشوائية بمصر القديمة صباح اليوم.

كما سيتابع نقل سكانها لمدينة الأسمرات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن لائق لقاطنيها.

وكان محافظ القاهرة اكد أن الأعمال الجارية لإزالة ٧٣٠ عقاراً بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة 2000 أسرة للأفضل بعد نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع الاسمرات .

وأضاف محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم ( وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس ) .

وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير اتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة ، وكذلك عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة مشيرًا إلى انه جار الانتهاء من عدد من مشروعات الاسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها.