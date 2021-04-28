بعد كشف النمر سر والدتها.. الجمهور عن هنا الزاهد: مسلسل عظمة

أشاد الجمهور بأداء النجمة هنا الزاهد، بعد عرض حلقة اليوم من مسلسل "النمر" وكشف النمر سر والدتها التي جعلت الجمهور يبكي علي مشهدها مع والدتها وأشادوا بأدائها وأن دورها مركبا وبه مشاعر كثيرة.

وشهدت الحلقة أيضاً مراقبة هنا الزاهد "ملك"، لمحمد إمام وتتبعه إلى المخزن الذى يخبئ فيه كل أشياء "النمر"، لتكتشف الحقيقة أنه هو "النمر"، إلا أنه يكشف لها ما فعله الشيمى من إخفاء والدتها لمدة 20 عامًا وإخفائها فى مصحة، زاعمًا أنها توفت.

يصطحب النمر ملك إلى المصحة التى حبس فيها الشيمى والدتها فيها لتتأكد من السر، وتتأثر وتبكي مع والدتها.

وكانت آخر أعمال هنا الزاهد، مسلسل "حلوة الدنيا سكر" وكان لايت كوميدي ورومانسي ويضم أكثر من قصة وحققت نجاحا كبيرا مع كل قصة تم عرضها في العمل وضم شخصيات عديدة.