البقاء في المنزل أبرزها ... 6 نصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق،أن موجة شديدة الحرارة تبدأ اليوم الخميس تستمرر لمدة حوالي اسبوع.



كشف الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، فكيف نتعامل مع موجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة ، وكان أهمها:



-اولا تجنب الوقوف او السير تحت اشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة بدون غطاء علي الراس او شمسية يد .

-ثانيا ضرورة ارتداء ملابس قطنية بيضاء او فاتحة اللون .

-ثالثا الحرص علي الاكثار من شرب المياه بين الافطار والسحور وتناول الخيار والبطيخ والكنتالوب بديل للحلويات .

-رابعا الاستحمام صباحا ومساء مع استعمال صابون الجلسرين وبدون ليفة ومراعاة عدم استعمال الماء الساخن .

-خامسا تهوية القدمين دائما منعا للاصابة بفطريات القدم .

-سادسا قد يكون من المناسب مع اجازة الخمس ايام القادمة البقاء في المنزل لسببين وهما :

أ - البعد عن حرارة الجو والشمس

ب-للحماية من الاختلاط بالغير والتعرض للاصابة بكورونا