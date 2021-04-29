الليلة.. الأهلي يحتفل بدوري عمومي سيدات اليد أمام سبورتنج

يواجه اليوم الخميس، الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني يحيى يوسف، نظيره سبورتنج والذي يقوده فنيًا أشرف صالح، في إطار الجولة الأخيرة من الدورة المجمعة الثانية من دوري العمومي للموسم الحالي 2020 – 2021.

ومن المقرر، أن يقام اللقاء في العاشرة والنصف مساء اليوم الخميس على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويحتفل "المارد الأحمر" بتتويجه باللقب عقب نهاية المباراة دون النظر لنتيجتها.

ويسبق هذا اللقاء مواجهة تجمع بين الزمالك والذي يقوده فنيًا قاسم إبراهيم ونظيره الشمس والذي يشرف على إدارته الفنية محمد عبد السلام في التاسعة مساءً.

ويحتل “المارد الأحمر” قمة الترتيب برصيد 15 نقطة من الفوز في كل اللقاءات السابقة، كما ضمن سبورتنج وصافة الترتيب برصيد 11 نقاط، فيما يحصد الفائز من مواجهة الزمالك والشمس الميدالية البرونزية ويحتل الخاسر المركز الرابع.

الجدير بالذكر، أن الشمس هو حامل لقب البطولة الماضية بعد منافسة قوية أمام نظيره الأهلي.