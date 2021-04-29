هل خلع الأسنان في نهار رمضان يبطل الصوم؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل خلع الأسنان في نهار رمضان يبطل الصوم؟”.

وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلة: إن خلع الأسنان للصائم جائز، ولا يبطل الصوم بذلك، إذا لم يدخل شيء إلى الجوف، وخروج الدم من خلع الأسنان لا يؤثر في الصوم، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم.

حكم الصيام بعد حشو الضرس ووجود طعم في الفم

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال "وضع طبيب الأسنان فتيل لي مكان خلع الضرس وهذا الفتيل به طعم القرنفل وأشعر به في فمي، وأنا أصوم فما حكم هذا الصوم؟: إن هذا الأمر مما يصعب التحرز منه، فعلينا أن نتحرى على قدر الإمكان عدم بلغ هذا الطعم، ناصحا للخروج من الخلاف ألا نصوم في هذا الوقت وننتظر حتى الشفاء.

وذكر أنه لو صام المرء ووجد طعمه في ريقه، فعلينا أن نستعين بالطبيب في هوية هذا الطعم هل هو قرنفل طبيعي أم صناعي، فلو وصل إلى الحلق فهنا تكون الشبهة، إلا إذا أخرج الصائم ريقه دائما بدون بلع، وهذا مما يحدث المشقة.

حكم الدم الخارج من الأسنان

سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء.

أوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن بلع الدم في نهار رمضان الخارج من الأسنان يفطر، وعلى الصائم إزالته ولا يبتلعه.