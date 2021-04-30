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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للمصابين بكورونا.. علاج منزلي لمكافحة التعب المزمن ووجع العضلات

الام الجسم
الام الجسم

يعاني العديد من الأشخاص من التعب المزمن وآلام الجسم بعد التعافي من فيروس كورونا ، مما يجعل من الصعب استئناف الأنشطة اليومية. في حين أن اتباع نظام غذائي مع فترات راحة في الوقت المناسب أمر ضروري للحفاظ على صحة المرء ، يمكن للمرء أيضًا تجربة بعض العلاجات البسيطة للراحة.

 

لذلك يمكن أن تطبقي وصفة لعلاج الإرهاق وآلام الجسم 

 

مكونات

زيت الكافور زيت
جوز الهند

طريقة 

امزج حوالي 10-15 قطرة من زيت الكافور مع  زيت جوز الهند (كزيت أساسي) أو اصنع زيتًا جاهزًا 

كيفية التطبيق

* استخدمي الزيت المجهز لتدليك يديك وقدميك بحركة تصاعدية صباحاً ومساءً قبل النوم .

ما هي فائدة الخليط

يساعد هذا الخليط في تقليل وجع العضلات وزيادة الدورة الدموية" ، والتعافي من الآثار اللاحقة.

" يستخدم الكافور في العلاج بالروائح لتقليل التوتر. كما أنه يزيل القصبات الهوائية (الممرات) في رئتيك مما يجعل التنفس أسهل. كما أن  يريح أنفك وحنجرتك. 

ومع الاستعمال تكون قادرًا على تقليل آلام الجسم يجعل من الممكن أن تبقي عقلك بعيدًا عن الشعور بمزيد من القلق ، لذا جرب هذه النصيحة البسيطة.

كورونا فيروس كورونا الكافور زيت الكافور الام

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