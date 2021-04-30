مسلسل النمر الحلقة 17.. هنا الزاهد تساعد محمد إمام فى استرداد حقه

شهدت أحداث الحلقة ١٧ من مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام عددا من الأحداث نستعرضها من خلال السطور التالية..

عاتب "ملك" هنا الزاهد "النمر" بعد أن أخفى عليها حقيقته أنه النمر وهو من قام بسرقة الصاغة.

طلب "النمر" محمد إمام من "ملك" ان تساعده يسترد حقه ولكنها رفضت فى بداية الأمر.

وتراجعت "ملكة هنا الزاهد بعدما تذكرت أن "النمر" محمد إمام هو من اخبارها ان والدتها عايشة وأخبرها بمكانها.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود،بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.