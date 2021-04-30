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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل النمر الحلقة 17.. هنا الزاهد تساعد محمد إمام فى استرداد حقه

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة ١٧ من مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام عددا من الأحداث نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

عاتب "ملك" هنا الزاهد "النمر" بعد أن أخفى عليها حقيقته أنه النمر وهو من قام بسرقة الصاغة.

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مسلسل النمر يتصدر تويتر.. ومغردون : شغل عالي

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نيرمين الفقي تشارك متابعيها مشهدا من مسلسل النمر

 

طلب "النمر" محمد إمام من "ملك" ان تساعده يسترد حقه ولكنها رفضت فى بداية الأمر.

 

وتراجعت "ملكة هنا الزاهد بعدما تذكرت أن "النمر" محمد إمام هو من اخبارها ان والدتها عايشة وأخبرها بمكانها.

 

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود،بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

 

الفنانة هنا الزاهد الفنان محمد امام 2021 دراما رمضان2021 اخبارالفن

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