حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات بجوار سور جامعة الأزهر

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار شن حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات وإزالة الأتربة من جانبي الشوارع والميادين بمراكز وقرى المحافظة بصفة دورية خلال الفترة الصباحية والمسائية وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لافتا إلى اهتمام المحافظة بقطاع النظافة لإحداث نقل نوعية في هذا القطاع الهام الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية من خلال وضع خطط لشن حملات دورية للنظافة وتنفيذ برنامج يومي وتقسيم العمل إلى ورديات ونوبتجيات على مدار 24 ساعة.



وقال محافظ أسيوط إنه تم شن حملة نظافة مكبرة بجوار سور جامعة الأزهر بحي شرق مدينة أسيوط وتم إزالة تراكمات القمامة والمخلفات وردتش المباني التي يتم إلقاءها في هذا المكان موجها بضرورة وضعة خطة لحملات دورية للنظافة والمتابعة المستمرة للمنطقة لضمان عدم إلقاء القمامة والمخلفات بجوار السور مرة أخرى وتطبيق غرامات على المخالفين للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها كعاصمة للصعيد.

وأشار المحافظ إلى تم استكمال خطط التجميل والتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين بحي شرق حيث تم تركيب البلدورات الجديدة وبلاط الإنترلوك بشارع الخزان وأمام الجامعة القديمة ومساكن المشتل ومناطق بالوليدية مشددا على استمرار المتابعة الدائمة للتأكد من تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات الصحيحة لضمان أعلي كفاءة والدقة المطلوبة للتنفيذ والاستمرار في تطوير الشوارع لتسهيل الحركة علي المواطنين والحفاظ علي المظهر الجمالي.