نشرة أخبار العالم.. عباس يصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات الفلسطينية.. واحتفال ديني في إسرائيل يتحول لكارثة

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

رسميا.. عباس يصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات الفلسطينية

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسوما أعلن خلاله بشكل رسمي تأجيل إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية التي تمت الدعوة لها في 15 يناير الماضي.

مقتل عدد من الأمريكيين في حادث جبل ميرون بـ إسرائيل

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مقتل عدد من المواطنين الأمريكيين خلال حادث تدافع أثناء احتفال ديني في جبل ميرون في إسرائيل.

أمريكا تحظر دخول القادمين من الهند بسبب كورونا

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، حظر دخول المسافرين القادمين من الهند بشكل فوري بناء على توصيات مركز السيطرة على الأمراض.

بيان شديد اللهجة من السودان بشأن تعنت إثيوبيا في ملف سد النهضة

قالت وزارة الخارجية السودانية إنها تتابع بأسف بالغ الأحاديث المتكررة للمسؤولين الإثيوبيين عن أن السودان يعمل على إلزام إثيوبيا بما تسميه "الاتفاقيات الاستعمارية" حول مياه النيل واتفاقيات الحدود بين البلدين، وذلك في ظل تعقد مفاوضات سد النهضة والخلاف حول موعد الملء الثاني للسد.

بريطانيا.. اعتقال رجلين حاولا حرق مقر إقامة السفير السعودي

اعتقلت الشرطة البريطانية، الجمعة، رجلين، حاولا إضرام النيران في مقر إقامة السفير السعودي لدى لندن، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود.

نتنياهو يتبرع بالدم.. وبايدن يعزي رئيس وزراء إسرائيل في ضحايا حادث التدافع

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغريدة، عبر حسابه على "تويتر"، أعلن فيها أنه تبرع بالدم في مستشفى شعاري تسيدك بالقدس؛ لإغاثة مصابي حادث الازدحام والتدافع في جبل ميرون (جبل الجرمق) شمالي إسرائيل.

السودان يوجه طلبا عاجلا للاتحاد الإفريقي بشأن أزمة سد النهضة

دعت وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدي، الجمعة، القادة الأفارقة، للضغط على إثيوبيا؛ للوصول إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة.

بحضور ملك الأردن.. مراسم تشييع جثمان الأمير محمد بن طلال.. صور

شارك ملك الأردن عبدالله الثاني و الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، الجمعة، في تشييع جثمان الأمير محمد بن طلال، إلى مثواه الأخير في الأضرحة الملكية.

ردا على عقوبات مماثلة.. روسيا تحظر دخول 8 دبلوماسيين أوروبيين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن منع 8 دبلوماسيين أوروبيين من دخول أراضيها، ردًا على عقوبات مماثلة فرضتها دول بالاتحاد الأوروبي على دبلوماسيين روس.

عمرة رمضان.. بشرى سارة من وزارة الحج السعودية

أكد نائب وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، أن الإجراءات الاحترازية والانسيابية في الحرم المكي، لم تتأثر بأي مؤثرات.

وفاة طيار سعودى بعد تصادم طائرتين في جنوب أفريقيا

تلقت السفارة السعودية في جوهانسبرج، إخطارا رسميا، بوفاة المواطن السعودي، أحمد بن محمد السيسي، إثر حادِث تصادم بين طائرتين للتدريب، في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبرج، بحسب صحيفة “الوئام”.

نتنياهو: حادث جبل ميرون من أفظع الكوارث في تاريخ إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن كارثة جبل ميرون، تعد من أفظع الكوارث في تاريخ إسرائيل.