رسمياً.. الرئيس الصومالي يتنازل عن تمديد ولايته والبرلمان يصادق

أعلن الرئيس الصومالي اليوم السبت بشكل رسمي التنازل عن تمديد ولايته وكلف رئيس الوزراء بمسؤولية إجراء الانتخابات وفق اتفاقية 17 سبتمبر.

وقال الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، إنه يجب أن نذهب إلى انتخابات ترضي الجميع.

وأضاف الرئيس الصومالي خلال تصريحات له، أن رئيس الوزراء سيتولى تنظيم الانتخابات كما طالبت المعارضة.

وقرر برلمان الصومال إلغاء تمديد ولاية الرئيس فرماجو وأكد علي تنفيذ اتفاق سابق بين الرئيس والمعارضة بإجراء انتخابات رئاسية غير مباشرة.