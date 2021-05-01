عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول ينهي تكليف محمد صادق من رئاسة المصرية لخدمات الغاز

صدى البلد

قرر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إنهاء تكليف المهندس محمد على أحمد صادق سيد من القيام بأعمال وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات الغاز وإعارته للعمل بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول إعتبارا من 28 إبريل 2021 وتكليفه للقيام بأعمال وظيفة المدير العام التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات البترولية ( نبسكو ) إعتبارا من 22 مايو 2021 ( تاريخ بلوغ شاغلها السن القانوني للتقاعد ) . 

كما أصدر المهندس طارق الملا تعديلا لقرار المهندس  عمرو أحمد فتحي عبد الغنى رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات الغاز إعتبارا من 28 إبريل 2021 .

وزير البترول والثروة المعدنية وزير البترول طارق الملا طارق الملا وزير البترول الثروة المعدنية

ترشيحاتنا

يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات..الأهلي يحتفل بـ وضع حجر أساس النادي

وزير الرياضة: وضع حجر أساس إستاد الأهلي إنجاز كبير

الخطيب يكشف مراحل الحصول على موافقات إنشاء استاد الأهلي

الصحة : توفير 14 مليون جرعة من لقاح سبوتنك وجونسون

وزير النقل يعلن موعد افتتاح أول مرحلتين من القطار الكهربائي ..صور

الخطيب: الرئيس السيسي يدعم التنمية الرياضية.. والأهلي يعيش مرحلة تاريخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تعرف على تطورات حالة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد

خروج قطار "المنصورة - دمياط" عن القضبان بكفر سعد دون خسائر في الأرواح

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية

الخطيب يوجه رسالة شكر لـ جماهير الأهلي ويكشف عن مصدر تمويل استاد النادي

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

بفستان الزفاف.. شاهد عروس تقفز في الوحل لتوليد بقرة|صور

فيديو

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ