محمد سامي: تعرضت للظلم من غادة عبد الرازق.. مي عمر فنانة محترفة.. ومحمد رمضان تخلى عن نسل الأغراب لهذا السبب

حل المخرج محمد سامي، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة "المذاع على قناة " المحور، وتحدث سامي عن كواليس حياته الشخصية والفنية، وتفاصيل علاقته بزوجته الفنانة مي عمر، وفيما يلي أبرز محاور اللقاء:"

محمد سامي: تعرضت للخيانة ومدير إنتاج سرق مني 500 ألف دولار.. فيديو

قال المخرج محمد سامي، إنه تعرض للخيانة من عدد كبير ممن عمل معهم في أعمال فنية، مضيفا:" أكتر واحد خاني كان مدير إنتاج عندما مرة كنت أصور فيديو كليب لمطرب مهم وتوجهت إلى مكان التصوير ولم أجد لوكيشن التصوير ومدير الإنتاج خد الفلوس ومشي والمبلغ كان 500 ألف دولار ".

محمد سامي: تعرضت للظلم من الفنانة غادة عبد الرازق

قال المخرج محمد سامي، إنه تعرض للظلم من الفنانة غادة عبد الرازق في مسيرته الفنية، مضيفا: "بدون الدخول في تفاصيل".

مستعد أعمل له كليب على حسابي.. محمد سامي يكشف واقعة ظلمه لأحد المطربين

اعترف المخرج محمد سامي، بخطأه تجاه فنان ومطرب؛ تسبب في ظلمه، والتقصير في إنتاج وتصوير فيديو كليب يليق به.

محمد سامي: بكون قاسي على "مي عمر" في التصوير عشان أطلع أحسن ما فيها

قال المخرج محمد سامي، إن الممثلين، هم الكروت التي يستخدمها في عمله كـ مخرج، مضيفا: "هناك ممثلين زمايل شغل، وهناك أصدقاء وعشرة سنين".

مي عمر نجحت عشان محمد سامي جوزها؟.. المخرج يرد

قال المخرج محمد سامي، إن الفنانة مي عمر شخصية محترفة جدا، مضيفا:" الناس قالت إن مي عمر نجحت عشان محمد سامي جوزها وده أمر مش صح".

بحب الفلوس.. محمد سامي: لا أتنازل عن جزء من أجري مقابل سيناريو حلو

قال المخرج محمد سامي، إنه لا يتنازل عن جزء من أجره مقابل سيناريو جيد، مضيفا "الفن حاجة والحسابات حاجة تانية".

نسل الأغراب.. محمد سامي: محمد رمضان تخلى عن فكرة المشاركة في عمل بطولة نجمين

قال المخرج محمد سامي، إنه لم يتخلَّ عن أو يبيع محمد رمضان مطلقا، من أجل أحمد السقا، في مسلسل “نسل الأغراب”.

محمد سامي: عندي عتاب على أنغام بسبب "نسل الأغراب"

قال المخرج محمد سامي، إن المطربة أنغام نجمة كبيرة وصوت مهم، مضيفا “أنا عندي عتاب على أنغام وأنا اللي اخترتها لـ غناء تتر نسل الأغراب واتفقنا بتواجد رباعيات وتتر وليس أغنية في ألبوم".