الأرصاد تحذر: استمرار الطقس شديد الحرارة على البلاد غدا والعظمى تصل لـ 43 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس شديد الحرارة على البلاد غدا الاثنين، على كافة أنحاء الجمهورية.

ويكون الطقس غدا، نهارا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلادن حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 21، السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 23، جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27.

