عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: استمرار الطقس شديد الحرارة على البلاد غدا والعظمى تصل لـ 43 درجة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس شديد الحرارة على البلاد غدا الاثنين، على كافة أنحاء الجمهورية.

ويكون الطقس غدا، نهارا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلادن حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

بعد تحذير الأرصاد من طقس الغد.. هل يجوز لفئات معينة الإفطار

الأرصاد تحذر: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدا يصاحبه نشاط للرياح على القاهرة والصعيد

وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى  والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 21، السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 23، جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27.
 

الأرصاد الطقس غدا درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس

ترشيحاتنا

السيسي: مصر أثبتت عبر كل العصور أن مسلميها وأقباطها هم نسيج واحد لن يتبدد أبدا ولو كره الحاقدون

الرئيس السيسي مهنئا المصريين بعيد القيامة: مسلمو مصر وأقباطها نسيج واحد لن يتبدد أبدا ولو كره الحاقدون

مرتبطة بانستجرام وسناب شات.. طبيب يفجر مفاجأة حول عمليات تجميل الفتيات

الزمالك vs بيراميدز .. التشكيل المتوقع للفريقين فى مواجهة الليلة

توفير مصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم بالمستشفيات ومراكز السموم

قائمة أسعار نيسان اكس تريل 2021 فى السعودية.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثار رعب الأهلاوية.. تفاصيل وعكة كهربا الصحية وماذا حدث معه داخل المستشفي

بسبب "شيشة".. محمد شريف يثير الجدل قبل مباراة الأهلي وغزل المحلة| فيديو

تعب مفاجئ .. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا الصحية

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

9 أسباب تؤدي لانتهاء خدمة الموظف وفقا لقانون الخدمة المدنية

اتحاد الكرة يدرس تأجيل الانتخابات إلى نوفمبر المقبل.. اعرف السبب

تقارير: الأهلي يجهز عرضا لضم نجم الرجاء المغربي

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ