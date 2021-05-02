قوافل طبية.. كشف مجاني على 2957 مواطنا في أسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين داخل مناطق السيل الريفى والمحمودية بمدينة أسوان واستمرت أعمالها لمدة يومين بكل قرية، ونجحت فى إجراء الكشف المجانى على 2957 مواطنا ومواطنة.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

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وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وفاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أهالى قرية خور أبوسبيرة التي تقع وسط منطقة جبلية بالتواجد وسطهم لمشاركتهم وجبة الإفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك ورافقه قافلة مساعدات غذائية ومستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا

وتعد خور أبو سبيرة إحدى القرى المدرجة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " كمرحلة أولى بأعتبارها من القرى الأكثر إحتياجاً .

وأعرب أهالى القرية من البدو المنتمين لقبائل العبابدة والبشارية عن ترحيبهم بمحافظ أسوان وفرحتهم الغامرة بهذه الزيارة المفاجئة والجلوس أرضاً معهم على الحصير ووسط الخيام والبيوت الريفية لتناول وجبة الإفطار ، ثم تناول قهوة الجَبَنَة والتي تعتبر إرث ثقافي وإجتماعي لسكان القرية الذين قدموا شكرهم للرئيس السيسى على الطفرة التنموية التي شهدتها القرية من خلال مشروعات " حياة كريمة " .

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد يعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـتاسعة والثلاثين لتحرير سيناء .

وأكد أشرف عطية في برقيته بأنه بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء الغالية وعودة آخر شبر من أراضيها لحضن الوطن في يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث إعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء .

وأشار عطية إلي أنه يوم مشهود في تاريخ النضال الإنساني أن تتحرر أرض مصر بأيدي أبنائها من رجال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثال في التضحية والفداء.