كورنيش ومتنزهات قنا تغلق أبوابها فى وجه المواطنين خلال شم النسيم

أغلقت متنزهات وكورنيش قنا، أبوابها وكافة مداخلها، أمام الجمهور، خلال احتفالات عيد شم النسيم، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

خلت مداخل ومخارج المتنزهات والحدائق العامة، من أى تواجد للمواطنين، وسط تواجد للأجهزة الأمنية والوحدات المحلية، لمنع أى تجمعات بالقرب من الكورنيش والأماكن العامة.

كما كثفت شرطة المسطحات، من تواجدها فى نهر النيل، لمنع أى تجمعات أو رحلات نيلية خلال فترة الاحتفالات.

وكان حازم عمر، نائب محافظ قنا، أجرى جولة مسائية للتأكد من غلق الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة قنا، فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد من خلال منع التجمعات والزحام.

تفقد نائب محافظ قنا، كورنيش النيل والحدائق العامة بمنطقة المعنا، موجهاً بغلق مداخل الحدائق والكورنيش تماماً وقطع كل السبل التى قد يستغلها المواطنون للدخول إلى تلك المتنزهات والإحتفال بشم النسيم.

و ناشد عمر، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم والتعاون مع مؤسسات الدولة فى تنفيذ الإجراءات و إتباع جميع التعليمات و الإرشادات للحد من انتشار فيروس كورونا.



فيما شدد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى، مع غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة وكورنيش النيل و وقف جميع الرحلات النيلية بالكامل خلال الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم.

وأوضح محافظ قنا، أن التجمعات تمثل خطورة فى زيادة إمكانية إنتشار فيروس كورونا، و تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

و ناشد محافظ قنا، الأهالي بإلتزام المنازل وعدم النزول للإحتفالات لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والاطلاع على النشرات التوعوية المتوافرة على الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، ومحافظة قنا.

متنزهات قنا

IMG-20210503-WA0056

IMG-20210503-WA0062

IMG-20210503-WA0061

IMG-20210503-WA0060

IMG-20210503-WA0057

IMG-20210503-WA0058