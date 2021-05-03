حملات ميدانية لمتابعة غلق الحدائق والمتنزهات بأسيوط

تزامنا مع عيد شم النسيم

تابع اللواء عصام سعد محافظ اسيوط تفعيل قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن غلق الحدائق العامة والمتنزهات والتي تنفذها أجهزة المحافظة المعنية بالتعاون مع الجهات الأمنية لمنع كافة صور وأشكال لتجمعات المواطنين في الأماكن العامة.

وذلك تزامنًا مع أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التي أقرتها الحكومة والتي بدأت الخميس الماضي وتنتهي اليوم الإثنين.



كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع "شم النسيم" وتكثيف الحملات على مدار اليوم لمتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمنع أية تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية في الحدائق العامة والمتنزهات أو الكورنيش.

وشدد على استمرار متابعة الالتزام بالقرارات على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية.



وفي هذا الإطار قام المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة بجولة تفقدية للتأكد من الغلق التام لجميع الحدائق والمتنزهات بنطاق المحافظة بمراكز أسيوط وديروط والقوصية ومنفلوط في وجود رؤساء هذه المراكز والإشغالات والتراخيص وفقًا للكتب الدورية لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية في هذا الشأن وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة بالتعاون مع مديرية الأمن.



وجدد محافظ أسيوط مناشدته لكل المواطنين على مستوى المحافظة بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا محفزًا إياهم بأهمية الإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع.

مشيرا إلي أنه لايزال لديه ثقة في وعي وحكمة المواطن وأن لديه قناعة بأهمية تلك الإجراءات المنفذة لحمايته وأهله ومجتمعه وأنه سيكون عاملًا مساعدًا وليس معوقًا لجهود الدولة التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين وتسير في كل الإتجاهات توازيا ضمن خطة شاملة في هذا الشأن.

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