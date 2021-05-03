بعد توجيه السيسي بدعمه|عامل الدليفري:استلمت التاكسي وبشكر الرئيس على أكبر هدية أعطاها لي

قال إسلام عمر عويس عامر عامل الدليفري، إنه من سكان عزبة الهجانة، واضطر أن يشتري موتوسيكل بالقسط و يعمل بمهنة توصيل الطلبات في المطاعم، موضحاً أن أغلبية المطاعم لا يوجد فيها تأمينات فاضطر الى الشغل بـ 10 جنيهات في الساعة.

وأضاف "عويس" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" أنه متزوج من 4 سنين، حيث إنه يواجه العديد من الصعوبات والمعاناة في الحياه، محاولا أن يعمل 10 ساعات في اليوم، وذلك ليستطيع أن يحصل علي 100 جنيه في آخر اليوم.

وأكمل "عامل الدليفري"، "الحياة صعبة جداً وقبضي 1200، وبدفع النور والغاز والمية ، كما أنه حكي أنه أثناء سيره في الشارع وذهابه إلى مدينة بولاق مع زوجته، شاهد عربات بجانبه وأوقفته و تم فتح الباب وظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي وأول كلمة وجهها له "الخوذة فين".

وتابع، أنه كان في غاية السعادة بمقابلة الرئيس، الذي ينزل الشارع ويسأل المواطن محتاج ايه ونفسك في إيه، معقبا "أنا مش مصدق نفسي".

واوضح"عامل الدليفري" أنه حصل على تاكسي من الدولة، وأصبح يعمل عليه مع شقيقه، قائلاً: "أول ما أخذت المفتاح كنت أتمنى الرئيس يكون أمامي أشكره بنفسي على أكبر هدية أعطاها لي أنا بشكر ربنا ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي".