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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل أصلح محمد رمضان بين سمية الخشاب وأحمد سعد.. صور

محمد رمضان وأحمد
محمد رمضان وأحمد سعد وسمية الخشاب

نشر الفنان محمد رمضان مجموعة من الصور مع الفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد سعد أثناء تصوير مشهد زفاف “موسى” على “حلاوتهم” فى مسلسل “موسى”. 

وكشفت الصور التى نشرها محمد رمضان عن أول لقاء بين سمية الخشاب وطليقها أحمد سعد، وبعد القضايا التى رفعها الطرفان على بعضهما البعض، والسؤال الذى يطرح نفسه هل محمد رمضان أصلح بين سمية الخشاب وطليقها أحمد سعد. 

كما نشر أحمد سعد صورة على صفحته بموقع فيسبوك، وهو يرقص في فرح “موسى وحلاوتهم”.

وكان الفنان محمد رمضان نشر صور جديدة من كواليس مسلسل “موسى” عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد رمضان مع سمية الخشاب وهي ترتدي فستان الزفاف وعلق قائلا: "الليلة فرحة موسي".

أحمد سعد ومحمد رمضان وسمية الخشاب 

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل موسى، خلافا بين شفيقة (هبة مجدي) وزوجها شهاب باشا (صبري فواز) بعدما انصدمت من احتفاظه بجثة والدته في تابوت زجاجي داخل حجرة لا يدخلها الا هو، فتركت له المنزل وذهبت إلى صديقتها الأجنبية فانيا. 

فرحة "موسى".. محمد رمضان ينشر صور زفافه على سمية الخشاب

مسلسل موسى الحلقة 20.. خروج محمد رمضان من المستشفى ونجاته من الموت

ملخص الحلقة 20 من موسى 

وشهدت الحلقة العشرون لمسلسل موسى، أيضا خروج موسى (محمد رمضان) من المستشفى، بصحبة حبيبته المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) بعدما أتم علاجه من الطلق الناري، الذي دبر له المعلم وهبة (سيد رجب) للخلاص منه.

وتستعجل حلاوتهم عقد قرانها على موسى، بينما يتخوف شقيقها المعلم وهبة من ذلك، ويحاول الخلاص من موسى، الذي سوف يقتسم مال شقيقته معه بعد زواجها منها.

سمية الخشاب ومحمد رمضان 

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

أبطال مسلسل موسى

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

ملخص أحداث مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.

محمد رمضان وأحمد سعد وسمية الخشاب 
سمية الخشاب أحمد سعد محمد رمضان مسلسل “موسى” اخبار محمد رمضان

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