طارق الشناوي عن "كوفيد 25": خيال علمي والناس هتفكر ألف مرة قبل ما تشوفه

قال الناقد طارق الشناوى، إن أغلبية الجمهور يحب متابعة أعمال الرعب سواء دراما تلفزيونية أو سينمائية ، لافتاً أنه يوجد نوع من الأمان عند مشاهدة أفلام الرعب فى العمل الدرامى حيث أصبح الجميع مصاب بالخوف والذعر من وباء الكورونا.

تابع طارق الشناوى، خلال مداخلته عبر زووم مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة"المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن حالة الرعب والذعر التى يعايشها الناس تجعلها تفكر ألف مرة قبل مشاهدة مسلسل كوفيد-25 للممثل يوسف الشريف لخوفها من متابعة الواقع الأشد والمخيف، معقباً أن الخيال العلمى يتطلب شغل فى الأداء والحركة وربما هناك تراجع لقطات الخيال فى المسلسل.

أشار "طارق الشناوى"، إلى أن أفضل ممثل لهذا الأسبوع كريم عبد العزيز ومحمد فراج ، وافضل مسلسل الإختيار 2 ولعبة نيوتن ويليهم القاهرة كابول وزركش فى المرتبة الثانية، لافتاً أن أفضل ممثلة فى المرتبة الاولى لهذا الأسبوع منى ذكى وحنان مطاوع وأنوشكا .