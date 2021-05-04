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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالصور.. انفجار أسطوانات غاز يشعل حريقا هائلا بفرن مخبوزات بالمحلة والأمن ينقذ مواطنين

بالصور إنفجار اسطوانات
بالصور إنفجار اسطوانات غاز يشعل حريق هائل بفرن مخبوزات بالمح

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية منذ قليل في إخماد نيران حريق هائل اشتعلت نيرانه بفرن مخبوزات سياحي شهير  إثر حدوث ماس كهربائي تسبب انفجار أسطوانات غاز مما أثار الرعب في قلوب المواطنين القاطنين بمنطقة شارع البحر أمام مسجد الباشا وتم الدفع ب٤ سيارات مطافئ وإخماد نيران الحريق قبل امتدادها للمنازل المجاورة دون وقوع خسائر في الأرواح او سقوط ضحايا ومصابين .

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تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة اول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد باندلاع حريق هائل بفرن مخبوزات شهير  بدائرة القسم .
كما انتقل  اللواء هيثم عطا حكمدار مركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان البلاغ للوقوف علي تطورات الحادث .

كما باشرت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء محمود كشك مساعد مدير فرقة المحلة  القيام بمهام عملها وكشفت أن الماس الكهربائي تسبب في إنفجار إحدي إسطوانات الغاز وامتداد النيران لكافة محتويات الفرن السياحي وتفحمه بالكامل .
كما خصصت  ٤ سيارات مطافىء مدعومة بتشكيلات من قوات الحماية المدنية وتم السيطرة علي الموقف .

وكشف شهود عيان سماع انفجار إسطوانات الغاز الذي هز ارجاء بيوت سكنية بميدان المحطة كما تم إخلاء الفرن السياحي من أسطوانات الغاز بالكامل بمساعده العاملين داخل الفرن .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية للتقدير قيمه الخسائر والتلفيات .

بالصور إنفجار اسطوانات غاز يشعل حريق هائل بفرن مخبوزات بالمحلة والأمن ينقذ مواطن

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حريق فرن المحلة انفجار اسطوانات غاز ضحايا المحلة مصابين حريق هائل

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