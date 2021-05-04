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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«التموين»: استلام مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن

صدى البلد

استلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نحو مليون طن قمح محلي من المزاراعين منذ فتح باب موسم توريد القمح المحلي منتصف أبريل الماضي.

استلام مليون طن قمح محلي

وقال مصدر مسئول لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية إن عملية توريد القمح المحلي مستمرة في جميع المحافظات بوتيرة سريعة بعد عمل الصوامع المتطورة تكنولوجيا.

وبدأ موسم توريد القمح المحلي من المزارعين إلى هيئة السلع التموينية 15 أبريل الماضي.. ويستعرض صدى البلد أبرز تفاصيل توريد القمح المحلي للتموين والأسعار وأماكن التسليم في التقرير الآتي:


وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى أن مجلس الوزراء وافق على تحديد سعر توريد إردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، بزيادة 25 جنيهًا عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا.


وقال الدكتور على المصيلحى، إنه سيتم سداد مستحقات "الموردين - المزارعين" بعد ٧٢ ساعة من التوريد، لافتا إلى أن وزارة المالية وفرت الاعتماد المالي المطلوب من 13 إلى 16 مليار جنيه لموسم القمح هذا العام.


وكشف المصيلحى عن تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسته وتضم فى عضويتها عضو من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل العقبات إن وجدت أثناء عمليات استلام الأقماح.

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