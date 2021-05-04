بعدما ضرب السقا أحمد مالك علقة موت .. انصرف بهذه السيارة | صور

ما زال مسلسل " نسل الأغراب " الذي يعرض حاليًا خلال شهر رمضان المبارك محط انظار وحديث المشاهدين، وأخذ جانبًا كبيرًا من اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاحتوائه على الكثير من المواهب الشابة التي تخوض لأول مرة تجربة تمثيل الحياة الصعيدية، و أيضًا لتناوله قصة خيالية أسطورية اندمج معها المشاهدون وتابعوا تطور احداثها عن كثب.

نسل الاغراب

استطاع الفنان أمير كراره خلال أحداث مسلسل نسل الأغراب أن يثبت جدارته في أداء مختلف الأدوار بعد ان حصرته الجماهير المصرية في دور الضابط المصري فلُقب حينها بـ" باشا مصر "، و أيضا الفنان احمد السقا الذي أتقن دوره ببراعة، وأحبه المشاهدون وتعاطفوا معه رُغم التناقض الكبير في شخصيته وعدوانيته الشديدة.

نسل الاغراب

دارت الأحداث الأخيرة في حلقات مسلسل " نسل الاغراب " حول محاولة استرداد عساف الغريب الذي قام بدوره الفنان أحمد السقا، لحقوقه المسلوبة أثناء فترة سجنه طيلة عشرين عامًا، و أولها استرجاعه لزوجته جليلة التي استغل غفران الغريب الذي جسد شخصيته الفنان أمير كراره، و أقنع شقيقها العمدة حسيب " إدوارد " بأن يطلقها من عساف ويزوجها له، و أن يسترجع أيضًا هيبته وأمواله، و إعادة تدوير الصناعات التي كان يعمل بها هو ووالده قبل قتله.

حمزة الغريب

ساوم عساف لغفران على والدته التي كان قد أوصى بعضا من رجاله لاختطافها فترة سجنه، وعقد معه اتفاقا بأن يتركه في حاله ويرجع له والدته مقابل طلاقه لجليلة " مي عمر " والتي من جانبها قامت باختيار عساف زوجًا لها لما تكنه له من حب و كانت قد أُجبرت على طلاقها منه وزواجها من غفران، وبدأ عساف في استرجاع هيبته ونفوذه وسط اهل بلدته و بدا بالاهتمام بنفسه وشراء سيارة جديدة فارهة ينافس بها أسطول سيارات عساف.

عساف الغريب

كانت هذه السيارة هي الـ GENERAL PURPOSES والتي تعني السيارة متعددة الأغراض والتي اشتقت منها اسم شركة صناعة السيارات الامريكية ذات قوة الدفع الرباعية الفاخرة JEEP، والتي تأسست في العام 1941، عندما أصدر الجيش الأمريكي بيانًا يطلب فيه بصنع سيارة اعتمادية متعددة الأغراض قوية مرنة ذات قوة دفع رباعية تتحمل صعاب ومشاق الطرق الوعرة والصحراوية لتساعدهم على خوض الحرب العالمية الثانية فكانت السيارة JEEP.

نسل الاغراب

تعددت إصدارات شركة JEEP منذ العام 1943 وبعد نجاح الطراز ويلز الحربي نجاحًا ساحقًا، مما جعل أحد الرؤساء الأمريكيين يصرح بقوله " لولا جيب لما كنا نجحنا في هذه الحرب " فبدأ بعد ذلك في طرح الطراز جراند شيروكي في العام 1992 والذي اكتسب شهرة واسعة منذ بدء طرحه في سوق السيارات العالمي وحتى وقتنا هذا بانه من اهم السيارات ذات قوة الدفع الرباعية.

عساف الغريب

وظهر الطراز JEEP GRAND CHEROKEE خلال احداث مسلسل نسل الاغراب موديل عام 2020، والذي استمد قوته من محرك مكون من 8 أسطوانات بسعة 5700 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 360 حصانًا، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء من 8 سرعات، ويبلغ العزم الأقصى للدوران 520 نيوتن / متر.

JEEP GRAND CHEROKEE

جدير بالذكر أن مسلسل نسل الأغراب بطولة كل من " أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، إدوارد، دياب، فردوس عبدالحميد، أحمد داش، أحمد مالك، نجلاء بدر، محمد جمعة، سلوى عثمان، ريم سامي، عماد زيادة، أحلام الجريتلي، محمد مهران، ملك احمد زاهر، أحمد ماجد، حمدي هيكل" ومن تأليف و إخراج محمد سامي، ويتم عرض هذا المسلسل حاليًا عبر الشاشات الفضائية ضمن سباق دراما شهر رمضان.