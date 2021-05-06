اليوم عودة الصاروخ الصيني بنطاق محافظة أسيوط .. والبحوث الفلكية: سيسقط في المحيط الهندي

يترقب العالم أجمع ويراقب حركة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة ، والذي تم إطلاقه يوم الخميس الماضي ، وموعد عودته لمصر مرة أخرى .



وكشف الدكتور ياسر عبد الهادي أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ، عن الوقت والمكان الذي يعود فيه هذا الصاروخ ويدخل الأجواء المصرية ، وكذلك تحديد مدة مكوثه في سماء جمهورية مصر العربية .



وأضاف خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" إن هذا الصاروخ سيعود اليوم الخميس الموافق 6 من شهر مايو الجاري ، ليمر بنطاق محافظة أسيوط لليوم الثاني على التوالي ، ويستمر حوالي 7 دقائق ، حتى يخرج من الأجواء المصرية .



وأوضح ، إن الأخبار المتداولة بشأن سقوطه في مناطق مأهولة بالسكان غير صحيحة ، لافتاً إلى أنه سيسقط شرق المحيط الهندي ، بالقرب من "نيوزلندا" وفقاً للحسابات والنمذجة الرياضية التي أعدها المعهد لحركته .



وكان الدكتور ياسر عبد الهادي ، قد أوضح إن هذا الصاروخ سيسقط يوم 13 من الشهر الجاري ، وهو الموافق لأول أيام عيد الفطر المبارك ، وفي حال تأخره عن هذا الموعد سيسقط يوم 15 من نفس الشهر .