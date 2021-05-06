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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم عودة الصاروخ الصيني بنطاق محافظة أسيوط .. والبحوث الفلكية: سيسقط في المحيط الهندي

الصاروخ الصيني
الصاروخ الصيني

يترقب العالم أجمع ويراقب حركة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة ، والذي تم إطلاقه يوم الخميس الماضي ، وموعد عودته لمصر مرة أخرى .


وكشف الدكتور ياسر عبد الهادي أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ، عن الوقت والمكان الذي يعود فيه هذا الصاروخ ويدخل الأجواء المصرية ، وكذلك تحديد مدة مكوثه في سماء جمهورية مصر العربية .


وأضاف خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" إن هذا الصاروخ سيعود اليوم الخميس الموافق 6 من شهر مايو الجاري ، ليمر بنطاق محافظة أسيوط لليوم الثاني على التوالي ، ويستمر حوالي 7 دقائق ، حتى يخرج من الأجواء المصرية .

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وأوضح ، إن الأخبار المتداولة بشأن سقوطه في مناطق مأهولة بالسكان غير صحيحة ، لافتاً إلى أنه سيسقط شرق المحيط الهندي ، بالقرب من "نيوزلندا" وفقاً للحسابات والنمذجة الرياضية التي أعدها المعهد لحركته .


وكان الدكتور ياسر عبد الهادي ، قد أوضح إن هذا الصاروخ سيسقط يوم 13 من الشهر الجاري ، وهو الموافق لأول أيام عيد الفطر المبارك ، وفي حال تأخره عن هذا الموعد سيسقط يوم 15 من نفس الشهر .

الصاروخ الصيني عودته لمصر المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور ياسر عبد الهادي يدخل الأجواء المصرية اخبار التعليم

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