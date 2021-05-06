عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ضد الكسر الحلقة 23 ..حمزة العيلي يتنازل عن قضية النسب ضد زوجته

صدى البلد

بدأت أحداث الحلقة 23 من مسلسل ضد الكسر، بمواجهة محمد فراج، لصديقه، لمعرفة أسباب خيانته له وتدمير حياته، فكان سببا في انفصاله عن زوجته نيللي كريم.

وتستمر رحلة تارا عماد، في إثبات نسب طفلها، ويقرر زوجها «مصطفى»، التنازل عن القضية التي أقامها ضد زوجته.


وتقرر نيللي كريم، السفر للابتعاد عن المشاكل، لتتعرف على الفنان بيومي فؤاد، أثناء سفرها.


وتوالت الأحداث بتنازل نادين - لقاء الخميسي، عن مطعمها بعد مساومة إياد زوجها لها حتى يطلقها، وحاولت التفاهم معه بشكل ودى إلا أنه رفض نهائيا حتى مضت على عقد التنازل، وقام بطردها من المطعم بعدما أكد لها أنه طلقها منذ 4 أيام.

وذهب إياد زوج لقاء الخميسي، لصديقه كريم - محمد فراج وحاول مضايقته لاستكمال الانتقام منه والشماته فيه بعدما طلق سلمى - نيللى كريم وعايره بوحدته الحالية وبدأ بالتشفى فيه، واعترف له أن طول حياته يكرهه بسبب حب زوجته نادين - لقاء الخميسي، له منذ صغرهما

أبطال مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

تبديل اسم المسلسل

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا إنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.


برومو مسلسل ضد الكسر


وحقق برومو المسلسل نجاحاً كبيراً منذ طرحه على اليوتيوب، وسيطرت على أحداثه التشويق والإثارة.

وتألقت النجمة نيللي كريم  خلال برومو المسلسل،  وايضا يظهر محمد فراج حيث يظهر بشخصية «كريم الدمنهوري»، زوج نيللي كريم خلال الأحداث، ويدخل في صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التي تشارك في بطولة العمل.

مطربة برومو ضد الكسر


تغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، الأغنية تحمل عنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.


قنوات العرض لمسلسل ضد الكسر

تخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “ضد الكسر” بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021
-cbc
– قناة دبي
– ألفا مسلسلات

نيللي كريم الفنانة نيللي كريم كارول سماحة مدحت العدل بيومي فؤاد دراما رمضان الفنان بيومي فؤاد

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. تسجيل 1102 حالة إيجابية بفيروس كورونا و 64 وفاة.. وزارة الهجرة تنتصر لطالب مصري بأمريكا تعرض للعنصرية.. وأسرته تشكر الرئيس السيسي

الجيش الأمريكي: الصاروخ الصيني سيعود بشكل خارج عن السيطرة

دعاء الرزق والتوفيق.. يفتح لك الأبواب المغلقة

اليوم.. اتحاد الكرة يبدأ التحقيق مع سيد عبدالحفيظ في أزمة المكالمات

الإعلامي مدحت شلبي ينفي خبر وفاته .. فيديو

وزير يمني: قيادات مليشيا الحوثي ديكورات شكلية لا تمتلك القرار الفعلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

الآن ولـ 8 دقائق.. الصاروخ الصيني يدور في سماء أسيوط بمركز ديروط

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR".. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

قرار عاجل من العاهل السعودي بشأن وزير الداخلية ونائبه

إعجاز قرآني بالأدلة يحدد موعد ليلة القدر 2021 .. اغتنموها في هذه الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ