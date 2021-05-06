مسلسل ضد الكسر الحلقة 23 ..حمزة العيلي يتنازل عن قضية النسب ضد زوجته

بدأت أحداث الحلقة 23 من مسلسل ضد الكسر، بمواجهة محمد فراج، لصديقه، لمعرفة أسباب خيانته له وتدمير حياته، فكان سببا في انفصاله عن زوجته نيللي كريم.

وتستمر رحلة تارا عماد، في إثبات نسب طفلها، ويقرر زوجها «مصطفى»، التنازل عن القضية التي أقامها ضد زوجته.



وتقرر نيللي كريم، السفر للابتعاد عن المشاكل، لتتعرف على الفنان بيومي فؤاد، أثناء سفرها.



وتوالت الأحداث بتنازل نادين - لقاء الخميسي، عن مطعمها بعد مساومة إياد زوجها لها حتى يطلقها، وحاولت التفاهم معه بشكل ودى إلا أنه رفض نهائيا حتى مضت على عقد التنازل، وقام بطردها من المطعم بعدما أكد لها أنه طلقها منذ 4 أيام.

وذهب إياد زوج لقاء الخميسي، لصديقه كريم - محمد فراج وحاول مضايقته لاستكمال الانتقام منه والشماته فيه بعدما طلق سلمى - نيللى كريم وعايره بوحدته الحالية وبدأ بالتشفى فيه، واعترف له أن طول حياته يكرهه بسبب حب زوجته نادين - لقاء الخميسي، له منذ صغرهما

أبطال مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

تبديل اسم المسلسل

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا إنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.



برومو مسلسل ضد الكسر



وحقق برومو المسلسل نجاحاً كبيراً منذ طرحه على اليوتيوب، وسيطرت على أحداثه التشويق والإثارة.

وتألقت النجمة نيللي كريم خلال برومو المسلسل، وايضا يظهر محمد فراج حيث يظهر بشخصية «كريم الدمنهوري»، زوج نيللي كريم خلال الأحداث، ويدخل في صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التي تشارك في بطولة العمل.

مطربة برومو ضد الكسر



تغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، الأغنية تحمل عنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.



قنوات العرض لمسلسل ضد الكسر

تخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “ضد الكسر” بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

-cbc

– قناة دبي

– ألفا مسلسلات